Jornal Opinião Goiás – Bolsonaro cresce dentro da margem de erro e segue empatado com Lula, apresenta Instituto Paraná Pesquisas Faltando seis dias para o segundo turno, Bolsonaro (PL) tem 49,8% dos votos válidos e Lula 50,2%

Faltando seis dias para as eleições do dia 30/10, Bolsonaro (PL), segue tecnicamente empatado com Lula (PT), em intenções de votos.

Bolsonaro alcançou 49,8% dos votos válidos (quando são desconsiderados votos brancos e nulos) e Lula aparece com 50,2%.

No levantamento anterior do Instituto Paraná Pesquisas, Bolsonaro tinha 48,7% e Lula tinha 51,3%. Observa-se um crescimento significativo para Bolsonaro dentro margem de erro. A disputa segue extremamente acirrada com possibilidade acentuada de reviravolta.

É importante levar em consideração que o Instituto Paraná Pesquisas foi um dos que mais se aproximaram dos resultados do primeiro turno das eleições.

Entre os que mais erraram no primeiro turno das eleições estão o Ipec e o Datafolha.

O levantamento feito pelo instituto Paraná Pesquisas, ouviu 2.020 eleitores entre os dias 20 e 24 de outubro. A margem de erro é de 2,2 pontos percentuais para mais ou para menos, e o nível de confiança é de 95%. A pesquisa está registrada no Tribunal Superior Eleitoral com o número BR-00525/2022.

Pesquisa Estimulada

Na pesquisa estimulada (em que são apresentados os nomes dos candidatos), Bolsonaro aparece com 45,9% dos votos e Lula com 46,3%. Brancos e nulos são 4,8%, e os que não sabem ou não responderam somam 3%.

Pesquisa Espontânea

Na pesquisa espontânea (em que não são apresentados os nomes dos candidatos), Bolsonaro chega a 42,5% dos votos e Lula 42,9%. Brancos e nulos são 5,7% e os que não sabem ou não responderam somam 9%.