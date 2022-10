Bolsonaro 50,5% ultrapassa Lula 49,5%, mostra pesquisa do Banco Modalmais e da Futura Inteligência No levantamento anterior, o ex-presidente Lula (PT) liderava a disputa com 46,9% dos votos totais e Bolsonaro estava com 46,5%.

O Banco Modalmais e Futura Inteligência divulga nesta sexta-feira (21/10) nova pesquisa de intenção de votos do 2º turno das eleições presidenciais entre Bolsonaro (PL) e Lula (PT).

O levantamento do Banco Modalmais e da Futura Inteligência apresenta crescimento do presidente Bolsonaro (PL) com 50,5% e do ex-presidente Lula (PT) oscilando para 49,5%. Para os votos válidos, são desconsiderados brancos, nulos e os eleitores que dizem que não sabem. É assim que o Tribunal Superior Eleitoral (TSE) faz a contagem oficial dos votos nas eleições.

O cenário atual é de empate técnico entre os candidatos presidenciais e apresenta disputa bastante acirrada. Veja Levantamento Completo do Modal e Futura Inteligência

No dia 30, os brasileiros irão às urnas escolher o próximo presidente do país, e a disputa segue bem acirrada.

Segundo Turno

Estimulada

Bolsonaro (PL) 46,9%

Lula (PT) 45,9%

NS/NR/Indeciso 3,3%

Branco/Nulo 3,8%

Segundo Turno

Votos Válidos (Estimulada)

Bolsonaro (PL) 50,5%

Lula (PT) 49,5%

Segundo Turno

Espontânea

Bolsonaro (PL) 46,3%

Lula (PT) 45,0%

Outro 0,0%

NS/NR/Indeciso 4,4%

Branco/Nulo 4,2%

Do levantamento

Caso as eleições fossem hoje, 73,2% votariam mesmo se não houvesse obrigatoriedade. Já o índice de pessoas que se consideram interessadas ou muito interessadas pelo tema aumentou de 80,7% para 81,6% em relação à pesquisa anterior.

Assim como nas edições passadas, os maiores medos dos entrevistados são “a volta do PT” (47,3%) e “a continuação do atual governo” (43,1%), reforçando a forte polarização que se faz presente desde o início da campanha.

O levantamento perguntou qual candidato está realizando a melhor campanha, Bolsonaro (PL) aparece com 44,8% e Lula (PT) com 39,6%. Quando perguntado qual o maior problema do Brasil hoje, Preços dos alimentos 25%, Ter bons hospitais 14,0%, Ter boas escolas 10,3%, Arrumar emprego 8,3%, Preço dos combustíveis 3,2%, Valor do Auxílio Brasil 0,5%, Todos esses 26,9%, Nenhum deles 8,7% e NS/NR 3,0%.

Quando perguntado qual dos dois candidatos você acha mais preparado para resolver os problemas do Brasil Bolsonaro (PL) aparece com 45,6% e Lula (PT) 42,4%, nenhum deles 8,4%, os dois 0,6% e NS/NR 3,0%.

Em relação a avaliação do Governo Federal Ótimo + Bom 38,5%, Regular 23%, Ruim e Péssimo 36,3% e NS/NR 2,1%.

Avaliam o presidente Bolsonaro (PL) como Ótimo + Bom 39,5%, Regular 16,9%, Ruim + Péssimo 42,9% e NS/NR 0,7%.

Avaliam o governo do ex-presidente Lula (PT) como Ótimo + Bom 43,8%, Regular 15%, Ruim + Péssimo 37,7%, Não lembra do governo Lula 2,7% e NS/NR 0,8%.

Sobre a pesquisa

A pesquisa foi realizada pela Futura para o Banco Modal S/A. A amostra foi do tipo não probabilística e contemplou 2.000 entrevistas, com margem de erro de 2,2 pontos percentuais para mais ou para menos e confiabilidade de 95%. As entrevistas foram realizadas nos dias 17 a 19 de outubro de 2022, por meio de técnica de abordagem CATI (entrevista telefônica assistida por computador), respeitando os critérios de aleatoriedade e das proporções populacionais, de sexo, idade e estado de moradia, tendo como unidade respondente eleitores do Brasil. A pesquisa é de responsabilidade do economista José Luiz Soares Orrico e da estatística Priscila Pagung de Aquino L. Campos. A pesquisa está registrada no Tribunal Superior Eleitoral sob o número

BR-08523/2022.