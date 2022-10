Que horas sai a pesquisa Ipec nesta segunda-feira (17/10) e o que esperar?

Com vários erros graves do Instituto Ipec no 1º turno das eleições 2022 para a presidência, senado e governos, o sentimento é de insegurança por parte dos eleitores neste 2º turno e não será diferente neste rodada de segunda-feira (17/10) para presidente. Confira os erros graves do Instituto Ipec:

Os resultados das eleições podem ser acessados diretamente no link do TSE: https://resultados.tse.jus.br/oficial/app/index.html#/eleicao;e=e544/resultados

Presidência

Expectativa Ipec

Lula (PT): 51%

Bolsonaro (PL): 37%

Resultado Final

Lula (PT): 48,43%

Bolsonaro (PL): 43,20%

Observação: Bolsonaro foi prejudicado em 6,7 pontos percentuais a menos. Lula teve 2,07 pontos percentuais a mais.

Governo de São Paulo

Expectativa Ipec

Fernando Haddad (PT): 41% (+5,3%)

Tarcísio de Freitas (Republicanos): 31% (-11,3%)

Resultado Final

Tarcísio de Freitas (Republicanos): 42,3%

Fernando Haddad (PT): 35,7%

Senado de São Paulo

Expectativa Ipec

Márcio França (PSB): 43% (+6,7%)

Marcos Pontes (PL): 31% (-18,7%)

Resultado Final

Marcos Pontes (PL): 49,7%

Márcio França (PSB): 36,3%

Senado do Paraná

Expectativa Ipec

Alvaro Dias (Podemos): 41% (+17%)

Sergio Moro (União Brasil): 35% (+1,5%)

Paulo Martins (PL): 14% (-15,1%)

Resultado Final

Sergio Moro (União Brasil): 33,5%

Paulo Martins (PL): 29,1%

Alvaro Dias (Podemos): 24%

Senado de Santa Catarina

Expectativa Ipec

Raimundo Colombo (PSD): 31% (+14,7%)

Jorge Seif (PL): 19% (-20,8%)

Resultado Final

Jorge Seif (PL): 39,8%

Raimundo Colombo (PSD): 16,3%

Governo do Rio Grande do Sul

Expectativa Ipec

Eduardo Leite (PSDB): 40% (+13,2%)

Onyx Lorenzoni (PL): 30% (-7,5%)

Resultado Final

Onyx Lorenzoni (PL): 37,5%

Eduardo Leite (PSDB): 26,8%

Senado do Rio Grande do Sul

Expectativa Ipec

Olívio Dutra (PT): 36% (-1,9%)

Hamilton Mourão (Republicanos): 28% (-13,1%)

Resultado Final

Hamilton Mourão (Republicanos): 41,1%

Olívio Dutra (PT) : 37,9%

Governo da Bahia

Expectativa Ipec

Jerônimo Rodrigues (PT): 40% (-9,3%)

ACM Neto (União Brasil): 51% (+10,1%)

Resultado Final

Jerônimo Rodrigues (PT): 49,3%

ACM Neto (União Brasil): 40,9%

Senado de Goiás

Expectativa Ipec

Marconi Perillo (PSDB): 31% (+11,2%)

Wilder Morais (PL): 12% (-13,3%)

Resultado Final

Wilder Morais (PL): 25,3%

Marconi Perillo (PSDB): 19,8%

Senado da Paraíba

Expectativa Ipec

Ricardo Coutinho (PT): 33% (+11,4%)

Efraim Filho (União Brasil): 31% (+0,2%)

Pollyanna Dutra (PSB): 20% (-2,8%)

Resultado Final

Efraim Filho (União Brasil): 30,8%

Pollyanna Dutra (PSB): 22,8%

Ricardo Coutinho (PT): 21,6%

Senado de Rondônia

Expectativa Ipec

Mariana Carvalho (Republicanos): 43% (+10,8%)

Jaime Bagattoli (PL): 8% (-27,8%)

Resultado Final

Jaime Bagattoli (PL): 35,8%

Mariana Carvalho (Republicanos): 32,2%

Governo do Mato Grosso do Sul

Expectativa Ipec

André Puccinelli (MDB): 31% (+13,8%)

Eduardo Riedel (PSDB): 18% (-7,2%)

Capitão Contar (PRTB): 17% (-9,7%)

Resultado Final

Capitão Contar (PRTB): 26,7%

Eduardo Riedel (PSDB): 25,2%

André Puccinelli (MDB): 17,2%

Institutos de pesquisas influenciam nos votos?

É importante reforçar que sim, que um instituto de pesquisa ou principalmente a somatória de vários institutos de pesquisas são capazes de influenciar ainda mais os eleitores na escolha do candidato e resultado. Então a recomendação é, vote de acordo com a sua consciência!