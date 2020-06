Jornais de Goiânia – Coronavírus interrompe gravemente câncer e tratamento do diabetes – OMS

Um novo estudo da OMS mostrou a interrupção parcial ou total dos serviços de saúde para pessoas com doenças não comunicativas. Os países pesquisados ​​mostraram uma redução de 49% no tratamento de diabetes e um corte de 42% no tratamento de câncer.

A crise do coronavírus afetou severamente o tratamento e o atendimento de pessoas que sofrem de outras doenças em todo o mundo, de acordo com uma pesquisa da OMS.

Em uma pesquisa realizada com 155 países no mês passado, a agência de saúde da ONU descobriu que pessoas que sofrem de doenças não transmissíveis – muitas das quais apresentam maior risco de complicações graves do COVID-19 – não estão recebendo cuidados e remédios adequados durante a pandemia.

“Muitas pessoas que precisam de tratamento para doenças como câncer, doenças cardiovasculares e diabetes não recebem os serviços de saúde e medicamentos de que precisam desde que a pandemia do COVID-19 começou”, disse o diretor-geral da OMS, Tedros Adhanom Ghebreyesus.

A pesquisa mostrou que 31% dos países tiveram que restringir ou suspender completamente o atendimento de problemas cardiovasculares agudos, 42% de cortes em pacientes com câncer, 49% em pacientes com diabetes e mais da metade foram incapazes de manter os cuidados com pessoas com pressão alta.

A pesquisa também descobriu que 31% dos países interromperam os serviços para emergências cardíacas.

Programas de reabilitação foram reduzidos em 63% dos países, enquanto programas de prevenção, como exames de câncer de mama, também foram afetados.

Os funcionários da saúde se tornam trabalhadores da linha de frente

Em mais de 90% dos países, os profissionais de saúde foram parcial ou totalmente transferidos para funções de pandemia na linha de frente. Restrições relacionadas ao bloqueio de coronavírus também resultaram no cancelamento de muitas consultas de saúde.

“É vital que os países encontrem maneiras inovadoras de garantir que serviços essenciais para doenças não transmissíveis continuem, mesmo quando combatem o COVID-19”, disse Ghebreyesus.

A pesquisa também descobriu que os cortes nos cuidados de saúde para doenças não relacionadas ao coronavírus eram mais graves em países de baixa renda.

A OMS estima que 41 milhões de pessoas morrem de doenças não transmissíveis a cada ano, representando 71% das mortes em todo o mundo.