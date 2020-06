Jornal de Goiás – Indústria alemã exige subsídios para carros com combustíveis fósseis

As montadoras alemãs exigiram um desconto nas vendas de novos carros a diesel e gasolina. O poderoso lobby foi apoiado em seus apelos por estreias estatais e grupos da indústria.

No domingo, o principal órgão da indústria alemã pediu subsídios às vendas de carros elétricos para veículos movidos a combustíveis fósseis.

Dieter Kempf, presidente da Federação das Indústrias Alemãs (BDI), fez a demanda no jornal Welt am Sonntag .

Como montadoras poderosas, mas com dificuldades da Alemanha, pedem uma expansão dos subsídios aos carros elétricos, em uma tentativa de reforçar suas posições durante uma crise econômica induzida por coronavírus.

“Em vista da crise, faz sentido selecionar um bônus de compra adicional por menos de 12 meses além do prêmio ambiental, desde que esse prêmio faça parte de uma abordagem intersetorial”, disse Kempf.

Kempf disse que a promoção é baseada no investimento e na proteção do clima. “Portanto, faz todo o sentido promover também veículos com motores de combustão modernos e eficientes nesse contexto, se isso não diluir os incentivos existentes para a mobilidade elétrica”, disse ele.