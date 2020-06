Jornal de Goiânia – Trump adia cúpula do G7 e pede expansão

O presidente dos EUA, Donald Trump, disse que está empurrando a cúpula do G7 para setembro. Ele também chamou o formato atual do grupo de “muito desatualizado” e disse que seus membros devem incluir Rússia, Austrália, Coreia do Sul e Índia.

O presidente dos EUA, Donald Trump, anunciou no sábado que adiará uma cúpula do Grupo dos 7 (G7) até o outono deste ano .

Enquanto conversava com repórteres a bordo do Air Force One, Trump chamou o G7 de “um grupo de países muito desatualizado” que não podia representar adequadamente “o que está acontecendo no mundo”. Ele disse que queria expandir a lista de estados convidados para a Rússia, Austrália, Coreia do Sul e Índia.

Trump inicialmente planejava realizar a cúpula em junho, mesmo quando o mundo lutava para conter a pandemia de coronavírus .

A chanceler alemã Angela Merkel disse anteriormente que havia recusado um convite do presidente dos EUA para comparecer no próximo mês devido à crise.

Com o último anúncio, feito quando o presidente retornava da Flórida , a nova data deverá ocorrer em setembro deste ano – antes ou depois da reunião anual das Nações Unidas.

Juntamente com os EUA, o G7 inclui Canadá, França, Alemanha, Itália, Japão e Reino Unido. Há cinco anos, a Rússia foi excluída do então G8 devido à anexação da região da Crimeia na Ucrânia .