Jornais de Goiás – Suécia lança investigação sobre manejo de pandemia

A Suécia decidiu acelerar a investigação da crise do coronavírus em meio à crescente pressão das partes esquerda e direita. Um número significativo de fatalidades foi encontrado em casas de repouso.

O primeiro-ministro sueco, Stefan Lofven, anunciou na segunda-feira (01/06) que o país iniciará um inquérito sobre o tratamento da pandemia antes do verão.

A decisão ocorre em meio a críticas crescentes de partidos da oposição, tanto na direita quanto na esquerda da Suécia.

Os dois maiores partidos de oposição da Suécia – o Partido Moderado conservador e os democratas populistas da Suécia – pediram na sexta-feira a criação de uma comissão independente antes do verão para investigar a resposta do país ao surto.

Lofven havia dito anteriormente que uma comissão especial seria nomeada assim que a pandemia terminasse, mas ele e seu partido social-democrata – que governam a coalizão com os verdes – enfrentaram crescente pressão para agir mais cedo.

“Precisamos adotar uma abordagem geral para ver como funcionou nos níveis nacional, regional e local”, disse Lofven ao diário sueco Aftonbladet . “Tomaremos uma decisão por uma comissão antes do verão”, acrescentou.

Altas mortes em lares de idosos

A Suécia perdeu mais de 4.000 pessoas devido à pandemia, com aproximadamente metade delas morando em casas de repouso.

Os testes na Suécia também foram significativamente mais baixos do que em outros países escandinavos – atingindo apenas um terço da meta do governo de 100.000 testes por semana.

Quando a taxa de mortalidade ao longo do surto de coronavírus foi menor do que em alguns países que tinham medidas mais rigorosas para conter o vírus, a Suécia teve o maior número de mortes relacionadas ao COVID-19 na Europa em relação ao tamanho da população.

O país ganhou as manchetes globais por sua abordagem mais liberal no manuseio do coronavírus. A Suécia se baseou em medidas voluntárias baseadas em práticas de higiene e distanciamento social e manteve a maioria das empresas, restaurantes e escolas abertas mesmo durante o auge da pandemia.

A comissão também deve avaliar a resposta econômica da Suécia à crise.