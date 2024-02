Itaberaí concede título de cidadania à Gracinha Caiado em reconhecimento ao seu trabalho social

Em uma cerimônia prestigiada na Câmara Municipal de Itaberaí, uma cidade chave no coração de Goiás, a primeira-dama do Estado e líder do Goiás Social, Gracinha Caiado, foi agraciada com o título de cidadã itaberaíense na última quarta-feira (21/02). Este reconhecimento simboliza não apenas um gesto de honra, mas também reflete o compromisso profundo de Gracinha com a comunidade local. “Receber este título é uma grande honra e traz consigo uma responsabilidade imensa com a cidade de Itaberaí”, destacou Gracinha durante o evento.

Originária de Feira de Santana, Bahia, Gracinha tem estabelecido raízes profundas em Goiás, dedicando-se ao serviço público e ao bem-estar social ao lado do governador Ronaldo Caiado. “Nossa maior missão é zelar pelo bem-estar das pessoas. Estou comprometida em honrar este título com ações que verdadeiramente façam a diferença na vida dos cidadãos de Itaberaí e de todo Goiás”, afirmou.

A concessão da cidadania a Gracinha Caiado veio através de um projeto de lei proposto pelo presidente da Câmara Municipal, o vereador Pereirinha, e foi aprovado por unanimidade. “Gracinha adotou Goiás como sua casa e tem sido uma voz ativa na luta contra a pobreza, sempre buscando melhorar a vida do nosso povo”, comentou Pereirinha.

O impacto do trabalho de Gracinha em Itaberaí é notável, especialmente através do programa Goiás Social, que beneficiou a cidade com mais de 30 mil ações sociais, incluindo a distribuição de alimentos, brinquedos e o apoio educacional e habitacional para as famílias carentes. A prefeita de Itaberaí, Rita de Cássia, elogiou o esforço contínuo de Gracinha, destacando sua “dedicação inabalável em promover o bem-estar dos goianos”.

Adicionalmente, Itaberaí tem sido um ponto focal para o programa Mães de Goiás, iniciativa do Estado que fornece auxílio financeiro a mães com filhos menores de seis anos, ajudando no custeio de necessidades básicas.

Durante a cerimônia, personalidades importantes, incluindo Zé Garrote, presidente do Conselho da Adial e proprietário da São Salvador Alimentos, uma das principais indústrias de Goiás situada em Itaberaí, aplaudiram a homenagem a Gracinha. “É uma alegria ver Gracinha receber este título merecido por sua incansável dedicação à nossa comunidade”, expressou Garrote.

A solenidade contou com a presença de diversas autoridades, incluindo secretários estaduais, deputados e figuras públicas, reafirmando o apoio e reconhecimento ao trabalho significativo de Gracinha Caiado em Itaberaí e em todo o Estado de Goiás.