Goiás lança programas de fomento para mulheres nas Ciências Exatas e Tecnologia

Com um aporte financeiro de R$ 2 milhões, o Governo de Goiás anunciou a abertura de dois editais com o objetivo de apoiar e estimular a inclusão de meninas e mulheres no universo das Ciências Exatas, Engenharias e Computação. Essa iniciativa faz parte de um esforço para equilibrar a representação de gênero nessas áreas, tradicionalmente dominadas por homens, e é direcionada a pesquisadoras associadas a Instituições de Ensino Superior (IES) ou a Instituições de Ciência, Tecnologia e Inovação (ICTI) localizadas no estado.

Os programas, denominados “Goianas na Ciência e Inovação”, são uma estratégia da Secretaria de Estado de Ciência, Tecnologia e Inovação (Secti), conduzidos pela Fundação de Amparo à Pesquisa do Estado de Goiás (Fapeg). Eles visam promover a igualdade de gênero e incentivar a participação feminina em setores ainda fortemente masculinizados, conforme destacado por José Frederico Lyra Netto, chefe da Secti. Ele ressalta a importância de apoiar desde estudantes universitárias até pesquisadoras e empreendedoras, visando ampliar o espaço e a contribuição feminina na ciência e tecnologia globalmente.

Para participar, os projetos devem ser submetidos até as 17h do dia 29 de março através da plataforma sparkx.fapeg.go.gov.br. Os editais visam não apenas fortalecer a presença feminina no ecossistema de ciência, tecnologia e inovação do estado, mas também aumentar a visibilidade de mulheres de grupos sub-representados em redes de pesquisa e inovação, segundo Marcos Arriel, presidente da Fapeg.

O primeiro edital destina-se a apoiar pesquisas científicas e tecnológicas lideradas por mulheres, disponibilizando R$ 1,2 milhão para até 17 propostas, cada uma podendo receber até R$ 100 mil. O segundo edital foca em Projetos de Extensão nessas mesmas áreas, com um total de R$ 800 mil disponíveis para até 11 propostas, sob liderança feminina. Ambos buscam incentivar a formação e consolidação de grupos de pesquisa femininos.

Além disso, os fundos podem ser aplicados em Bolsas de Iniciação Científica para estudantes de graduação e Bolsas de Iniciação Científica Júnior para alunos do ensino fundamental, médio e técnico da rede pública, com o intuito de atrair e reter jovens talentos femininos nestes campos do conhecimento.

O “Goianas na Ciência e Inovação” alinha-se aos objetivos da ONU para a igualdade de gênero na ciência e tecnologia, em resposta aos dados da Unesco que indicam a baixa representatividade feminina nessas áreas globalmente. A iniciativa, fruto de consultas com mulheres acadêmicas e pesquisadoras, busca criar uma política pública robusta para ampliar significativamente a participação feminina em ciência e inovação, com mais editais planejados para lançamento até março deste ano, visando incentivar ainda mais o empreendedorismo inovador e a pesquisa científica entre mulheres, conforme explicado por Anna Dutra, gerente de Políticas de Ciência, Tecnologia e Inovação da Secti.