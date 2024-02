Famílias de São João D’Aliança são beneficiadas com a entrega gratuita de 50 residências pelo Governo de Goiás

Em um evento marcante nesta quarta-feira (21/02), o Governo de Goiás realizou a entrega de chaves de novas moradias para cinquenta famílias em São João D’Aliança, garantindo-lhes o acesso gratuito à casa própria. As casas, oferecidas sem custos adicionais como escritura ou financiamento, são fruto da primeira fase do programa “Pra Ter Onde Morar – Construção”, uma colaboração entre a Agência Goiana de Habitação (Agehab) e a Secretaria de Estado da Infraestrutura (Seinfra).

Entre os contemplados está Daiane Sales Faria, 34, mãe de três, que expressou sua emoção e otimismo diante da nova fase que se inicia. “É uma mudança de vida”, disse ela, destacando a importância da iniciativa para sua família.

O investimento do estado na construção destas moradias atingiu o montante de R$ 6 milhões, beneficiando não apenas a demanda geral com 43 casas, mas também focando em grupos prioritários, como idosos, pessoas com deficiência e mulheres vítimas de violência doméstica, totalizando sete residências adaptadas às suas necessidades específicas. Cada casa possui dois quartos, banheiro, cozinha, sala, área de serviço e quintal.

A iniciativa é destacada por representantes do governo como um passo importante no combate à desigualdade e no desenvolvimento local. Pedro Sales, da Seinfra, enfatizou a importância de levar as políticas públicas às regiões mais necessitadas, celebrando as cinquenta famílias que agora têm um lar para chamar de seu.

Alexandre Baldy, presidente da Agehab, ressaltou o compromisso do Governo de Goiás em promover o direito à moradia, utilizando recursos estaduais para a realização dos sonhos de muitas famílias. Débora Barros, prefeita de São João D’Aliança, também comemorou a entrega, frisando a parceria efetiva com o Estado, que foi fundamental para o sucesso do projeto.

O programa “Pra Ter Onde Morar – Construção” já beneficiou centenas de famílias em todo o estado, com mais de 1.000 casas entregues em 2023 e outras 4.234 em fase de construção, demonstrando o compromisso contínuo do governo em promover o bem-estar social e o desenvolvimento habitacional.

Os interessados nas casas devem atender a critérios específicos, incluindo não possuir imóveis, ser maior de 18 anos, residir no município há pelo menos três anos e estar registrado no CadÚnico, garantindo assim uma distribuição justa e equitativa das moradias.