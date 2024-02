Aparecida promove ação “Unidos Contra o Aedes” visando o combate a dengue

Esta semana, Aparecida de Goiânia se mobiliza em uma grande operação para erradicar a dengue, zika e chikungunya na área do Buriti Sereno. Sob o lema “Unidos Contra o Aedes”, a ação tem início às 8h de quinta-feira, 22 de fevereiro, com base no ginásio da Escola Municipal Levina Martins Vieira de Oliveira, situada na Rua Ribeirão Preto. Este local servirá como ponto central para as equipes de saúde da Secretaria Municipal de Saúde (SMS) e colaboradores durante três dias intensivos de trabalho.

A partir do ginásio, um contingente superior a 100 agentes de saúde pública percorrerá as subdivisões Buriti Sereno I, II, III e IV. O objetivo é realizar visitas educativas a residências, estabelecimentos comerciais e outros locais, enfatizando a prevenção aos riscos e a necessidade de destruição dos focos do mosquito Aedes aegypti. O plano é alcançar aproximadamente 11 mil propriedades.

A iniciativa conta com o apoio de várias secretarias municipais e do Corpo de Bombeiros, que se encarregará da coleta e destinação apropriada de pneus usados, conhecidos por serem habitats favoráveis ao mosquito.

Ações de Vacinação

Um destaque da programação é a sessão de vacinação contra a dengue no dia 22, das 8h30 às 16h30, também no ginásio da Escola Municipal Levina Martins Vieira de Oliveira. Crianças de 10 e 11 anos da comunidade terão a oportunidade de receber a vacina, uma medida preventiva contra a doença. Os interessados devem apresentar documentação pessoal e estar acompanhados por um adulto responsável.

Chamado à Ação Comunitária

Vilmar Mariano, prefeito de Aparecida, ressalta a crítica necessidade de união e ação coletiva no combate à dengue: “O impacto devastador da dengue na saúde pública é uma realidade, e em Aparecida, estamos engajados e unidos no combate a essa ameaça. Através de um esforço conjunto envolvendo diversas frentes e secretarias, estamos comprometidos em proteger nossas comunidades. O envolvimento ativo dos cidadãos é decisivo. Encorajo a todos a participarem ativamente deste esforço, seja acolhendo nossos agentes, mantendo seus ambientes limpos, eliminando possíveis focos do mosquito ou vacinando as crianças. Cuidar de nossa comunidade é cuidar de nós mesmos.”