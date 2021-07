Instituto de Especialidades e Sono em Goiânia – Compreenda como tratar a insônia?

Segundo a Associação Brasileira do Sono-ABS, um em cada três brasileiros sofre de insônia, que é um distúrbio do sono caracterizado por dificuldade para iniciar, manter o sono ou terminar o sono, com despertar precoce pela manhã. A insônia aguda, também chamada de insônia transitória é uma dificuldade para dormir que dura menos de 3 semanas e costuma estar associada a fatores de estresse. Quando a insônia ocorre por pelo menos 3 vezes na semana por pelo menos 3 meses, é considerada crônica.

O principal prejuízo para o insone é o cansaço durante o dia, falta de concentração, alterações na memória, no humor, como irritabilidade, déficit de aprendizagem, entre outros.

O tratamento da insônia se inicia após uma extensa avaliação clínica, diagnóstico correto do tipo de insônia e identificação de todas as comorbidades relacionadas com a insônia. O padrão-ouro de tratamento é comportamental, o qual engloba Higiene do Sono e Terapia Cognitivo Comportamental para Insônia (TCC-I). O tratamento medicamentoso, quando necessário, é feito através dos indutores do sono e por curto período de tempo, como recomenda a Academia Americana e Brasileira de Sono. Na presença de Transtornos do Humor, como comorbidade, recomenda-se o uso de antidepressivos sedativos.

O Instituto de Especialidade e Sono conta em seu corpo clínico com profissionais especializados em medicina do sono, os quais estão habilitados para fazer o diagnóstico e o tratamento da insônia a partir das necessidades de cada paciente.

