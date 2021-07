Instituto de Especialidades e Sono – Saiba mais sobre a Síndrome das Pernas Inquietas (SPI)

A Síndrome das Pernas Inquietas (SPI) é um transtorno neurológico caracterizado por sensação de desconforto nas pernas, normalmente associada com uma necessidade irresistível de movimentar as pernas. Esses episódios costumam ocorrer em repouso, no início da noite, ao deitar para dormir.

Durante o sono, o paciente com síndrome das pernas inquietas também pode apresentar uma condição chamada de Movimentos Periódicos dos Membros (MPM) durante o sono, caracterizada por movimentos repetidos e estereotipados dos membros inferiores, que surgem, em média, a cada 40 segundos e duram apenas cerca de 2 a 4 segundos.

A SPI e os MPM podem prejudicar o início e a continuidade do sono do paciente, provocando insônia, privação do sono, sono fragmentado e não reparador e sonolência diurna excessiva, além de sintomas ansiosos e depressivos.

O tratamento visa reduzir os sintomas e melhorar a qualidade de sono e de vida do paciente.

