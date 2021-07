Instituto de Especialidades e Sono em Goiânia – Sono e Covid-19: portadores de Apneia podem estar no grupo de risco

Você tem apneia do sono? Se tiver, fique atento, pois segundo estudo aprovado para publicação no Journal of Clinical Sleep Medicine, a Apneia Obstrutiva do Sono pode aumentar o risco de infecção e gravidade da COVID-19.

A Apneia Obstrutiva do Sono é uma condição caracterizada pela obstrução total ou parcial das vias aéreas durante o sono, resultando em sono fragmentado, de má qualidade e não reparador. Muitos dos fatores de risco associados a esse distúrbio, como ter acima de 50 anos, obesidade, diabetes e hipertensão, são semelhantes àqueles associados ao risco de evoluir com sintomas mais graves da Covid-19. Além disso, Apneia Obstrutiva do Sono, se não tratada, pode resultar em diminuição da imunidade, acarretando numa maior vulnerabilidade à contrair doenças, como a Covid-19.

Sendo assim, pacientes que apresentam este Transtorno Respiratório do Sono, a Apneia Obstrutiva do Sono, precisam redobrar os cuidados, pois podem ser vítimas potenciais do novo coronavírus!

