Iniciativa conjunta com o Estado eleva padrão do transporte em Aparecida de Goiânia

A gestão municipal de Aparecida de Goiânia tem se dedicado intensamente à elevação da qualidade do transporte público, um compromisso que se manifesta através de um investimento superior a R$ 50 milhões para subsidiar a tarifa de ônibus, mantendo-a acessível à população por R$ 4,30. Esse esforço conjuga-se agora a uma série de melhorias significativas, incluindo a modernização dos pontos de ônibus, a aquisição de uma nova frota de veículos e o aumento da segurança para os usuários.

Dentro do âmbito do projeto Nova Rede Metropolitana de Transporte Coletivo (RMTC), fruto de uma parceria estratégica com o Governo do Estado de Goiás, anunciado pelo governador Ronaldo Caiado, será feito um investimento de R$ 1,6 bilhão ao longo dos próximos três anos. Este plano ambicioso visa à renovação de uma frota de 1,2 mil veículos que beneficiará não somente Aparecida de Goiânia, mas também as cidades de Senador Canedo, Trindade e Goianira.

Uma inovação notável dentro deste projeto é a inclusão de ar-condicionado em todos os novos ônibus, garantindo assim um conforto sem precedentes aos usuários. Adicionalmente, está prevista a revitalização de cerca de 6,9 mil pontos de ônibus em toda a Região Metropolitana, prometendo uma espera mais confortável e segura para os passageiros.

O prefeito Vilmar Mariano, em manifestação de contentamento pelos progressos alcançados, destacou a importância de proporcionar um transporte público de qualidade, reforçando o compromisso da administração municipal em contribuir ativamente para o bem-estar dos cidadãos. Acompanhado por Avelino Marinho, secretário de Mobilidade de Aparecida, e pelo vereador Diony Nery, o prefeito ressaltou a gratidão e o entusiasmo pela realização desse projeto.

Além das melhorias físicas, uma atenção especial é dada à segurança dos usuários, com um foco particular na proteção das mulheres. A integração dos aplicativos Mulher Segura e SimRMTC visa fortalecer a segurança feminina no transporte público, oferecendo recursos como localização de delegacias próximas, registro de ocorrências e solicitação de viaturas via chat.

Desde 2023, a Prefeitura de Aparecida tem desempenhado um papel crucial no subsídio da tarifa do transporte coletivo, com um investimento total de R$ 53,2 milhões para manter a tarifa em R$ 4,30, contribuindo significativamente para a acessibilidade do transporte. Este esforço é complementado pelo apoio do governo estadual e das prefeituras vizinhas, garantindo a continuidade da meia-tarifa em diversas linhas de ônibus, um benefício já desfrutado pelos cidadãos de Aparecida por aproximadamente um ano.