Inauguração do primeiro Hospital Público Oncológico em Goiás destaca compromisso no combate ao câncer

Em uma demonstração significativa de seu compromisso com o combate ao câncer, o governo do estado de Goiás planeja a inauguração, em 2024, do primeiro hospital público dedicado exclusivamente ao tratamento desta doença. O novo Complexo Oncológico de Referência do Estado de Goiás (CORA) simboliza um avanço importante na rede de cuidados oncológicos disponíveis aos cidadãos.

Fruto de um investimento superior a 427 milhões de reais pelo Tesouro Estadual, o CORA é inspirado no reconhecido Hospital de Amor de Barretos e promete ser um centro de excelência em oncologia não apenas para Goiás, mas para todo o Brasil. Com 148 leitos, tanto para adultos quanto para crianças, e uma ampla gama de serviços, incluindo diagnósticos avançados, o hospital já ultrapassou 40% de sua construção desde seu lançamento em fevereiro de 2023.

Este empreendimento se junta ao Hospital Estadual do Centro Norte (HCN) em Uruaçu e ao Hospital Estadual São Marcos em Itumbiara, ampliando o espectro de atendimento oncológico sob gestão estadual. A Secretaria de Estado de Saúde (SES) lidera esses esforços, visando ampliar o acesso a tratamentos eficazes e medidas preventivas contra o câncer, ressaltando a importância do Dia Mundial de Combate ao Câncer, comemorado em 4 de fevereiro.

O ano de 2023 marcou Goiás com 14.389 internações por câncer, destacando-se os casos de câncer de mama, colo de útero, pele, cólon, próstata e estômago. Em uma iniciativa inovadora, a SES, em colaboração com a Universidade Federal de Goiás (UFG), implementou o serviço de sequenciamento genético para identificar precocemente mutações responsáveis pelo câncer de mama e ovário. Este serviço será progressivamente disponibilizado a partir da Policlínica de Quirinópolis, beneficiando mulheres e seus familiares com predisposição genética para estes tipos de câncer em todo o estado.

Além disso, a iniciativa visa fortalecer a integração entre os cuidados primários e especializados, melhorando a trajetória de atendimento integral à saúde da mulher. O projeto também prevê a expansão da Rede de Biópsia, utilizando a técnica de Punção por Agulha Grossa, e a realização de capacitações destinadas a profissionais da saúde, garantindo um atendimento qualificado e atencioso.

Com esse avanço, Goiás se posiciona na vanguarda do atendimento oncológico público no Brasil, destacando a importância da detecção precoce e do tratamento adequado para melhorar as chances de cura e a qualidade de vida dos pacientes com câncer.