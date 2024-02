Goiás mantém posição de liderança em criação de empregos no Centro-Oeste por 3 anos consecutivos

Por três anos consecutivos, Goiás se destaca como o estado líder em criação de empregos na região Centro-Oeste, segundo revelam os dados mais recentes do Cadastro Geral de Empregados e Desempregados (Caged), anunciados pelo Ministério do Trabalho e Emprego. O estado encerrou o ano de 2023 com um saldo impressionante de 50.276 novos postos de trabalho, seguido por Mato Grosso, com 40.726, Distrito Federal, com 36.968, e Mato Grosso do Sul, com 27.986. No ranking nacional, Goiás ocupa a nona posição entre os estados que mais criam empregos formais.

Ronaldo Caiado, governador do estado, atribui esse sucesso contínuo às iniciativas voltadas para o fomento do emprego que foram intensificadas desde o início da pandemia de Covid-19, em 2021. Destacam-se, entre essas ações, o fortalecimento de pequenos negócios e a atração e expansão industrial em cidades como Aporé e Catalão. Em Aporé, a instalação de uma usina de etanol pela Nardini Agroindustrial prometeu criar cerca de 2.000 empregos diretos e indiretos, enquanto Catalão viu a HPE Automotores, que representa as marcas Mitsubishi Motors e Suzuki Veículos, celebrar 25 anos e anunciar planos de expansão.

O secretário-geral de Governo, Adriano da Rocha Lima, ressalta que a liderança de Goiás na criação de empregos é resultado de investimentos estratégicos e da implementação de políticas públicas eficazes, visando a qualificação e o direcionamento dos cidadãos para melhores oportunidades de trabalho.

No detalhe, o saldo positivo de Goiás reflete a diferença entre 912.719 admissões e 862.443 desligamentos ao longo do ano. O setor de serviços liderou a criação de novos postos, com 28.791 empregos formais, impulsionado por áreas como informação, comunicação, finanças e imobiliário. O comércio e a indústria também apresentaram números expressivos, com 10.861 e 7.660 novos empregos, respectivamente.

O secretário de Indústria, Comércio e Serviços, Joel de Sant’Anna Braga Filho, destaca a sequência de 34 meses de crescimento contínuo do setor de serviços até novembro, evidenciando o comprometimento do governo em parceria com o setor empresarial em promover o crescimento econômico e a geração de emprego.

Além disso, os dados do Caged apontam para um aumento constante no estoque de empregos celetistas em Goiás, com um total atual de 1.429.809 vínculos ativos, o que representa um aumento de 252.130 carteiras assinadas nos últimos três anos, ou um crescimento de 21,4%.