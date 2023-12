Inflação Prévia de 2023 encerra em 4,72%, abaixo dos 5,90% de 2022, segundo IPCA-15 de dezembro

O Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo 15 (IPCA-15), considerado uma prévia da inflação oficial do país, encerrou o mês de dezembro com uma variação de 0,40%, conforme dados divulgados nesta quinta-feira (28) pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE). Esse resultado contribuiu para que a inflação prévia de 2023 fechasse em 4,72%, abaixo dos 5,90% registrados em 2022.

Em dezembro, o IPCA-15 apresentou um aumento de 0,07 ponto percentual em relação ao mês anterior, sendo influenciado principalmente pelo aumento no preço das passagens aéreas, que registrou um aumento de 9,02%, representando o maior impacto individual no mês, correspondendo a 0,09 ponto percentual. Esse resultado fez com que o grupo de transportes tivesse o maior peso na inflação mensal, contribuindo com 0,16 ponto percentual.

Ao longo de todo o ano de 2023, os preços das passagens aéreas acumularam uma alta de 48,11%. Por outro lado, houve um alívio para o bolso dos consumidores no que diz respeito ao preço dos combustíveis, que registrou uma queda de 0,27%, com reduções notáveis no óleo diesel (0,75%), etanol (0,35%) e gasolina (0,24%), enquanto o gás veicular apresentou um aumento de 0,08%.

O segundo maior impacto na alta de dezembro veio do grupo de alimentação e bebidas, que registrou uma elevação de 0,54%. Os preços dos alimentos consumidos em domicílio subiram 0,55% em dezembro, com destaque para as altas da cebola (10,63%), batata-inglesa (10,32%), arroz (5,46%) e carnes (0,65%). No entanto, o preço do tomate caiu 7,95%, e o leite longa vida teve uma redução de 1,91%. A alimentação fora do domicílio também teve uma alta de 0,53%.

Ao considerar o acumulado de 12 meses, apenas um dos nove grupos analisados pelo IBGE apresentou uma redução de preços, sendo o grupo de artigos de residência, com queda de 0,03%. Os demais grupos encerraram o ano com aumento nos preços, com destaque para alimentação e bebidas (0,83%), habitação (4,94%), vestuário (3,39%), transportes (7,41%), saúde e cuidados pessoais (7,31%), despesas pessoais (5,54%), educação (8,20%) e comunicação (2,85%).

O IPCA fechado do mês de dezembro e do ano de 2023 será divulgado no dia 11 de janeiro.