Ibovespa quebra barreira dos 132 mil pontos em dia de recordes

O índice Ibovespa da B3 alcançou um feito histórico nesta quinta-feira (21), ao fechar pela primeira vez acima dos 132 mil pontos. O principal indicador do mercado de ações brasileiro registrou um ganho de 1,05%, encerrando a sessão com 132.182,01 pontos. Esse desempenho notável foi impulsionado pelo aumento no valor das ações da mineradora Vale, devido ao crescimento dos preços futuros do minério de ferro na Ásia, e por um pregão otimista em Wall Street.

Durante o dia, o Ibovespa atingiu sua máxima em 132.276,93 pontos, enquanto a mínima ficou em 130.822,35 pontos. Ao longo deste mês, o índice tem constantemente estabelecido novos recordes de máximas históricas tanto intradiárias quanto de fechamento. O aumento das expectativas de cortes de juros nos Estados Unidos em 2024 tem atraído investimentos estrangeiros para o mercado brasileiro.

Nos Estados Unidos, os principais índices de ações subiram entre 0,9% e 1,3% nesta quinta-feira, impulsionados por dados econômicos e de emprego que confirmaram as previsões dos agentes financeiros de que o Federal Reserve, o banco central dos Estados Unidos, reduzirá as taxas de juros no primeiro semestre do próximo ano.

No contexto brasileiro, o presidente do Banco Central, Roberto Campos Neto, esclareceu que a projeção do Comitê de Política Monetária (Copom) de reduzir os juros em 0,5 ponto percentual se aplica somente às duas próximas reuniões do colegiado e não indica cortes posteriores.

As próximas reuniões do Copom estão agendadas para janeiro e março do ano seguinte, com a seguinte marcada para maio. Atualmente, a taxa Selic está em 11,75% ao ano, após quatro cortes consecutivos de 0,5 ponto percentual. No corte mais recente, neste mês, o comitê comunicou que pretende manter o ritmo de redução “nas próximas reuniões”, mantendo em suspense a duração do ciclo de redução.