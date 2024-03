Gracinha Caiado enfatiza a importância das ações sociais para a emancipação das mulheres

A primeira-dama de Goiás, Gracinha Caiado, destacou o impacto positivo das políticas públicas voltadas para a emancipação das mulheres durante o bate-papo “Mulher À Frente! Liderança, Determinação e Impacto Social”, promovido pela FacUnicamps.

O evento reuniu profissionais de destaque em diversas áreas para discutir o protagonismo feminino em diferentes contextos. Gracinha Caiado foi apresentada como a mente por trás do sucesso do Goiás Social, reconhecido como a maior política socioassistencial da história do estado.

Ela ressaltou que, há cinco anos, decidiu trabalhar para ajudar aqueles que mais precisam, afirmando que um estado rico como Goiás não pode prosperar enquanto houver desigualdade entre regiões. Gracinha destacou a importância de proporcionar oportunidades e ferramentas para romper o ciclo da pobreza, enfatizando que o verdadeiro valor está em efetuar mudanças concretas na vida das pessoas.

Apresentando números que evidenciam o impacto do Goiás Social na vida das mulheres, Gracinha enfatizou que a maioria dos beneficiários de programas como o ProBem e o Crédito Social são mulheres, o que tem contribuído significativamente para melhorar a renda familiar.

Além disso, a primeira-dama abordou a questão da violência doméstica como um tema prioritário da gestão, destacando os diversos programas desenvolvidos pelo Goiás Social para apoiar as vítimas, como o Mães de Goiás, o Goiás Por Elas e o Aluguel Social. Ela incentivou as mulheres a denunciarem casos de violência, ressaltando o compromisso do governo em garantir proteção e oportunidades para que possam reconstruir suas vidas com independência e autonomia.

Gracinha também mencionou o aplicativo Mulher Segura, lançado no ano anterior, que oferece às mulheres goianas acesso direto aos serviços do estado para comunicar casos de violência e acionar a Polícia Militar em situações de emergência.

O evento, que contou com a participação de diversas mulheres de destaque em diferentes áreas, foi descrito pela reitora da FacUnicamps, Patrícia Mendonça, como uma oportunidade de inspiração e compartilhamento de experiências para ajudar as mulheres. Cerca de mil pessoas assistiram ao painel, que abordou temas como liderança, o papel da mulher no mundo corporativo e suas diversas funções na sociedade.