Vesícula inflamada: conheça quais são os principais sintomas!

A vesícula inflamada, ou colecistite, é geralmente causada por cálculos biliares que bloqueiam o ducto do órgão, levando à inflamação. Entre os principais sintomas estão a dor intensa no quadrante superior direito do abdômen, que pode irradiar para as costas ou ombro direito, febre, náuseas e vômitos.

A dor costuma se agravar após a ingestão de alimentos gordurosos. Outros sinais podem incluir icterícia (amarelamento da pele e dos olhos), calafrios e alteração na cor da urina ou fezes.

O diagnóstico é feito por meio de exames físicos, laboratoriais e de imagem, como a ultrassonografia. O tratamento pode variar desde a administração de antibióticos para tratar a infecção até a cirurgia para remover a vesícula (colecistectomia), especialmente em casos de complicações ou recorrência frequente de sintomas.

