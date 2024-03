Governador Daniel Vilela Visita Maior Fazenda de Leite de Goiás em Parceria com Grupo Neozelandês

O governador em exercício de Goiás, Daniel Vilela, realizou uma visita à Fazenda Kiwi Pecuária, situada em Silvânia, a cerca de 85 quilômetros de Goiânia. Esta fazenda é reconhecida como a maior produtora de leite do estado e uma das maiores do Brasil. O convite para a visita partiu do embaixador da Nova Zelândia no Brasil, Richard Prendergast, devido à origem neozelandesa do grupo proprietário da fazenda.

Durante a visita, Daniel Vilela destacou a importância da parceria entre o governo e o grupo responsável pela fazenda, ressaltando o potencial da região para investimentos e geração de empregos. Ele enfatizou que é dever do poder público facilitar o empreendedorismo e não dificultá-lo.

A Fazenda Kiwi Pecuária se destaca por sua eficiência na produção leiteira, alcançando a 11ª posição no ranking dos 100 maiores produtores de leite do país em 2022. Com uma média de produção diária de 42.295 litros, a fazenda adota práticas sustentáveis, como o uso de piquetes rotacionados e a criação de animais das raças Kiwicroos e Jersolando.

Richard Prenderg, embaixador da Nova Zelândia, expressou gratidão pela visita do governador e enfatizou que a parceria entre a fazenda e o estado resulta em investimentos significativos e oportunidades de trabalho para Goiás.

Brian Schicker, presidente do conselho do grupo proprietário da fazenda, explicou que o sistema de irrigação utilizado permite o crescimento do pasto durante todo o ano, o que contribui para uma produção mais eficiente e com custos menores.

Além da busca pela alta produtividade, a Fazenda Kiwi Pecuária adota práticas de agricultura regenerativa, promovendo a diversidade de espécies de forrageiras consorciadas e utilizando dejetos para adubação, o que reduz a necessidade de produtos químicos nas pastagens. Essas práticas refletem o compromisso da fazenda com a sustentabilidade e o cuidado com o meio ambiente.