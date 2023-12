Governo de Goiás implementa novos benefícios sociais e expande sistema de água em Itumbiara

Follow on X

Itumbiara, situada no sul de Goiás, foi alvo de recentes investimentos estaduais. Na esfera social, a Agência Goiana de Habitação (Agehab) e a Secretaria de Estado da Infraestrutura (Seinfra) realizaram, na última quarta-feira (20/12), a entrega de 268 cartões do programa ‘Pra Ter Onde Morar – Aluguel Social’ para moradores locais. Estes cartões, que fornecem R$ 350 mensais por 18 meses, visam auxiliar famílias que não possuem residência própria e estão enfrentando sérios problemas financeiros.

Jesiane, uma moradora beneficiada que paga R$ 500 de aluguel mensal, expressou sua gratidão, destacando as dificuldades financeiras enfrentadas por sua família de quatro filhos. Alexandre Baldy, presidente da Agehab, sublinhou o compromisso do programa em fornecer moradia urgente às famílias mais necessitadas e anunciou a construção de 170 casas gratuitas em Itumbiara, além da oferta do ‘Crédito Parceria’, que reduz os custos habitacionais.

Adicionalmente, a Agehab distribuiu 30 escrituras gratuitas em Itumbiara, beneficiando moradores dos bairros Dona Sinica e Vila Mutirão, como parte de um programa de regularização fundiária do estado.

No setor de saneamento, Itumbiara também celebrou a inauguração de melhorias significativas em seu sistema de abastecimento de água, com um investimento de R$ 10,1 milhões. As melhorias incluem a instalação de novas adutoras, reforma e construção de estações elevatórias de água tratada, além da criação de novas zonas de abastecimento. Essas atualizações visam atender 27 bairros, incluindo áreas críticas como o Hospital Municipal, a Universidade Estadual de Goiás e um centro comercial local.

Ricardo Soavinski, presidente da Saneago, enfatizou a notável cobertura de Itumbiara em termos de saneamento básico, atendendo 100% da população. Ele destacou que as ampliações recentes são fundamentais para acompanhar o crescimento populacional e garantir a segurança hídrica.

Por fim, o prefeito Dione José de Araújo ressaltou a importância das obras para a comunidade, destacando a transição de poços artesianos para um sistema de abastecimento de água tratada, marcando um avanço significativo para a região.