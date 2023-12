Ipameri recebe avançada máquina de corte de tecido do Governador Caiado

Follow on X

A partir desta quinta-feira (21/12), o setor de confecção de Ipameri ganhou um importante reforço com a entrega de uma avançada máquina de corte automático de tecido da marca Audaces, capaz de produzir até 50 mil peças diárias. Esse equipamento, avaliado em R$ 2,5 milhões e considerado um dos mais modernos globalmente, marca um salto significativo na capacidade produtiva local. O governador Ronaldo Caiado, presente na inauguração do Arranjo Produtivo Local (APL) da Moda em Ipameri, destacou a importância dessa aquisição para o desenvolvimento social e econômico da região, enfatizando o impacto positivo especialmente na vida das mulheres, que representam uma parcela considerável do setor.

Janinho Pacheco, prefeito de Ipameri, destacou o marco histórico que o investimento representa, especialmente em termos de emprego para mulheres. O estado de Goiás, com a inclusão de Ipameri, agora conta com 14 municípios beneficiados por máquinas de corte semelhantes, evidenciando uma expansão produtiva significativa no setor de confecção em todo o estado.

Além do equipamento, a gestão estadual promove a qualificação profissional e o empreendedorismo. O Colégio Tecnológico de Goiás (Cotec) em Ipameri oferece cursos gratuitos, incluindo os de confecção. Beneficiários do CadÚnico podem receber até R$ 5 mil para investir em negócios próprios ao concluir os cursos. Caiado entregou 40 cartões de Crédito Social para os formandos do curso de Corte e Costura + Modelagem.

Nília de Jesus Campos, uma ex-aluna do Cotec, compartilhou sua trajetória de crescimento financeiro e profissional, beneficiada pela qualificação e pela chegada da máquina Audaces. O governador Caiado também enfatizou a importância do investimento em tecnologia para o setor, destacando a eficiência e precisão da máquina de cortes, que agora está disponível para micro e pequenos empresários locais.

O apoio à formação de cooperativas, como a CoopModas em Ipameri, é outra iniciativa relevante, fruto de colaboração entre o Governo de Goiás, Sistema OCB/GO e Sebrae Goiás, destacando o compromisso com o desenvolvimento regional.

Por fim, durante sua visita a Ipameri, o governador entregou 2.348 brinquedos através do Natal do Bem, um esforço do Governo de Goiás para proporcionar um Natal alegre para as crianças em todo o estado.