Goiás lidera o ranking nacional de atividade econômica, segundo o Banco Central

No mês de outubro, Goiás alcançou a primeira posição no Índice de Atividade Econômica (IBCR), conforme apontado pelo Banco Central (BC). Este índice, considerado uma antecipação do Produto Interno Bruto (PIB), registrou um impressionante crescimento de 7,9% na comparação interanual, sem ajustes sazonais, quando comparado a outubro de 2023 em relação ao mesmo mês do ano anterior.

Além disso, Goiás superou a média nacional, que registrou um crescimento de 1,5% no mesmo período, de acordo com dados levantados pelo Instituto Mauro Borges de Estatísticas e Estudos Socioeconômicos (IMB), vinculado à Secretaria-Geral de Governo (SGG).

No que diz respeito ao crescimento acumulado no ano, Goiás registrou um impressionante aumento de 6,2%, enquanto no acumulado dos últimos 12 meses, o índice atingiu 5,1%. Em ambos os indicadores, o estado ficou em segundo lugar entre as unidades federativas, sendo superado apenas pelo Paraná.

Adriano da Rocha Lima, Secretário-Geral de Governo, celebrou esses resultados: “Em outubro, alcançamos resultados excelentes, inclusive superando a média nacional. Esse desempenho positivo é reflexo de investimentos estratégicos e setores em ascensão, contribuindo para o crescimento econômico de Goiás”, destacou Adriano.

Enquanto a economia brasileira apresentou um crescimento de 2,4% no acumulado deste ano, no período dos últimos 12 meses, o avanço econômico foi de 2,2%.

“É notável o destaque que Goiás vem conquistando, superando o crescimento da economia brasileira em diversos indicadores, conforme apontado pelo IBCR. Essa ascensão sugere um papel significativo do Estado no cenário nacional”, enfatizou Erik Figueiredo, diretor-executivo do IMB.