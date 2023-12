Caiado faz homengaem ao saudoso Iris Rezende na inauguração da Escola Padrão Século 21 em Catalão

A recente inauguração da Escola Padrão Século 21 em Catalão coincidiu com a véspera do que seria o 90º aniversário de Iris Rezende Machado, marcando o evento com um tributo póstumo ao ex-governador que faleceu em 2021. O governador Ronaldo Caiado, acompanhado pelas filhas de Iris, Ana Paula e Adriana Rezende, o prefeito Adib Elias, e outras figuras de destaque locais e estaduais, marcaram presença.

Durante a cerimônia, Caiado revelou a placa que nomeia o Colégio Estadual da Polícia Militar de Goiás (CEPMG) em honra de Iris Rezende Machado, declarando que a homenagem simboliza o reconhecimento e agradecimento pelos inestimáveis serviços prestados pelo ex-governador a Goiás, especialmente no campo educacional. “Imortalizar seu nome em uma instituição de tão alto padrão é perpetuar seu legado de excelência, um sonho que Iris almejava para todas as escolas do estado”, expressou o governador.

Caiado também compartilhou seu afeto pessoal por Iris, descrevendo-o como uma “pessoa especial” cuja sabedoria, humildade e carisma eram inigualáveis. Adriana Rezende ecoou esse sentimento com uma palavra: gratidão. “É uma alegria imensa ver o reconhecimento do esforço e dedicação de meu pai refletidos hoje”, ela compartilhou.

Ana Paula Rezende, por sua vez, homenageou a trajetória política de seu pai, destacando a transformação que ele impulsionou em Goiás. “Com Iris, Goiás evoluiu para um estado próspero e com um futuro promissor”, ela observou, adicionando que a qualidade da nova escola é um testemunho do progresso contínuo do estado.

A conexão especial de Iris com Catalão foi enfatizada, lembrando de suas contribuições significativas para a região, como a pavimentação da GO-020 e seu estreito relacionamento com os cidadãos locais. “Mais do que colegas, Iris encontrou amigos fiéis em Catalão”, ressaltou Ana Paula.

O prefeito Adib Elias rememorou um dito marcante de Iris sobre a natureza transformadora da política e enfatizou que verdadeiros construtores, como Iris, devem ser sempre lembrados. “Aos comuns, o esquecimento; aos gigantes, a eternidade”, ele declarou.

A secretária de Educação, Fátima Gavoli, explicou que homenagear Iris com o nome da escola foi uma escolha da comunidade, evidenciando o respeito e admiração que ele inspirava. A escola, equipada com infraestrutura moderna e capacidade para 1.440 alunos, é um marco de sucesso educacional em Goiás.

O projeto, iniciado no ano anterior com um investimento de R$ 4,6 milhões, transformou a antiga estrutura do Colégio Estadual Professora Zuzu em uma instituição modelo. Além disso, em Catalão, o governador realizou a entrega de certificados de cursos profissionalizantes e cartões de Crédito Social, além de presentes para crianças como parte do Natal do Bem.