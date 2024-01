Governo de Goiás enfatiza a necessidade de verificações semanais em residências para combate à dengue

O Governo de Goiás, através da Secretaria de Estado da Saúde (SES-GO), está chamando a atenção dos cidadãos para a importância de realizar inspeções domiciliares a cada sete a dez dias. Este intervalo é crucial para detectar e erradicar os locais de procriação do mosquito Aedes aegypti. Esse período é o tempo necessário para que os ovos postos pela fêmea do mosquito se desenvolvam em mosquitos adultos. Essa medida é especialmente vital devido ao aumento dos casos de doenças transmitidas pelo Aedes em todo o país. Em Goiás, o ano de 2024 já registra um acréscimo de 10% nos casos de dengue em comparação ao ano anterior, somando até agora 6.891 casos confirmados.

Flúvia Amorim, a superintendente de Vigilância em Saúde da SES, explica: “O ciclo de vida do mosquito, da fase de ovo até se tornar adulto, dura cerca de sete a dez dias. Se conseguirmos eliminar esses ovos semanalmente, podemos prevenir o surgimento de novos mosquitos”. Ela destaca que a eliminação de criadouros é a maneira mais eficaz de controlar a dengue e outras doenças como zika e chikungunya.

Amorim também esclarece sobre as limitações do uso de fumacê, um inseticida pulverizado no ar, que mata apenas mosquitos adultos. “O fumacê tem eficácia limitada, especialmente porque a maioria das casas possui muros altos e vegetação densa, diminuindo o alcance do veneno até os mosquitos”, ela afirma. Em certos casos, também se faz uso da bomba costal, uma técnica em que agentes de saúde pulverizam inseticida nas áreas externas das residências.

Para reforçar a luta contra a dengue, o Governo de Goiás criou os Gabinetes Contra a Dengue em seus 246 municípios. Essa iniciativa permite uma análise detalhada de dados para identificar quais municípios precisam de mais suporte da SES, seja na vigilância, assistência ou no controle do vetor.