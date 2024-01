Avenida Mutirão em Goiânia será palco do Pré-Carnaval com trios elétricos e grandes atrações

O pré-carnaval de Goiânia deste ano promete ser um evento marcante, com o apoio do Governo de Goiás e do Sesc. A festa, prevista para reunir cerca de 50 mil foliões, acontecerá no dia 3 de fevereiro e contará com uma série de inovações tanto na organização quanto no itinerário. A celebração terá seu ponto alto na Avenida Mutirão, onde ocorrerá um grandioso encontro de trios elétricos com shows de Durval Lelys e Araketu como destaques.

Para garantir a integração do público, que estará distribuído em seis pontos de concentração diferentes, foi criada a Liga dos Blocos. Blocos como Cateretê, Carná Rock, Blokinho Aê, Cerrado, Meu Pai Te Ama e Blokinho Uai animarão o evento com aproximadamente dez atrações ao longo do dia. A festa culminará na Avenida Mutirão, especificamente entre as avenidas T-9 e T-55, onde Durval Lelys e Araketu assumirão o comando da celebração.

César Moura, secretário de estado da Retomada, ressalta o valor cultural e turístico do pré-carnaval para Goiás. Segundo ele, o evento não só proporciona entretenimento, mas também fortalece a economia local. Por outro lado, o diretor regional do Sesc e Senac, enfatiza o compromisso da instituição com a promoção da diversidade cultural e a realização de um evento inclusivo e seguro.

Marcelo Baiocchi, presidente do Sistema Fecomércio, expressa seu entusiasmo com o evento, destacando o papel do Sesc na promoção do acesso à cultura e ao lazer, além de valorizar as tradições locais e fomentar a economia criativa.

Adicionalmente, como parte do apoio ao pré-carnaval, o Governo de Goiás disponibilizou um espaço para a troca de abadás durante a Expo Folia Goiás. Este evento, que também visa divulgar a programação do carnaval em várias cidades do estado, ocorrerá no dia 1º de fevereiro no Centro Cultural Oscar Niemeyer. Na ocasião, a Liga dos Blocos terá um estande para a troca de abadás, e haverá um Ateliê de Costura Coopera Goiás para customização de abadás, uma iniciativa da Secretaria da Retomada em parceria com a Organização das Cooperativas do Brasil, seção Goiás (OCB-GO).