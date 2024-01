Inaugurada nova pista de skate no Parque das Nações em Aparecida pelo Prefeito Vilmar Mariano

A cidade de Aparecida ganhou um novo espaço para os entusiastas do skate. Inaugurada pelo prefeito Vilmar Mariano, a pista de skate, situada na Praça Samuel Nunes de Meira, no Parque das Nações, foi entregue ao público nesta sexta-feira (26). A obra, uma realização da Prefeitura em parceria com a Secretaria de Esporte, Lazer e Juventude, reflete o compromisso da administração com o esporte e lazer.

O projeto, que custou R$ 509,5 mil, com uma contribuição de R$ 250 mil da União via emenda do deputado federal Professor Alcides e o restante financiado pela Prefeitura, ocupa uma área de 1.400 metros quadrados. A nova infraestrutura esportiva inclui uma variedade de obstáculos como quarter pipe, pirâmide, spine gap, rampas e bowl, além de comodidades como arquibancada, palco, refletores em LED e estacionamento.

Vilmar Mariano, durante a cerimônia de inauguração, expressou seu entusiasmo: “Transformamos um espaço antes inutilizado em um local de encontro e prática esportiva para a nossa juventude. Este projeto é uma prova do nosso foco em colocar as pessoas em primeiro lugar.”

Carlos Henrique, um veterano do skate local, celebrou a nova pista, destacando o caráter terapêutico e inclusivo do skate. Vinícius Alcântara, estudante universitário e skatista desde 2018, elogiou a estrutura, ressaltando a importância de espaços abertos que fomentam a prática e visibilidade do skate.

Gerfeson Aragão, Secretário de Esportes, revelou planos para a construção de mais pistas de skate na cidade nos próximos anos. Diony Nery, vereador local, enfatizou o impacto positivo da pista na vida dos jovens da região, oferecendo um ambiente seguro e bem equipado para a prática de um esporte agora olímpico.

A inauguração contou com a presença de figuras importantes, incluindo vereadores e o deputado estadual Veter Martins, que parabenizou o prefeito e o secretário pela iniciativa, destacando o avanço do esporte em Aparecida.