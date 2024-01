Urologia Goiânia – Mitos e verdade sobre pedra nos rins

Confira a seguir os principais mitos e verdades sobre pedras nos rins:

Churrasco e frutos do mar aumentam o risco de pedra nos rins.

Verdade! Alimentos ricos em proteína e sódio podem contribuir para a formação de cálculos.

Ingerir pouco líquido aumenta o risco de pedra nos rins:

Verdade! Ao ingerir pouco líquido, a urina fica concentrada, com mais cristais sólidos de sais e minerais.

Há mais chances de desenvolver pedras nos rins durante o calor.

Verdade! No calor as pessoas transpiram mais, podendo ficar desidratadas. Desta forma aumentam as chances de o paciente ficar com a urina mais concentrada, elevando o risco de agregação dos cristais.

Crianças não tem pedra nos rins.

Mito! Os cálculos podem aparecem em qualquer idade, incluindo na infância.

Ingestão de sementes de tomate pode causar pedra nos rins.

Mito! A formação de cálculos não tem relação com a ingestão de sementes e caroços.

Dores provocadas pelos cálculos melhoram ao se movimentar ou trocar de posição.

Mito! Diferentes posições não influenciam na intensidade da dor.

Procure o urologista caso apresente pedras nos rins!

