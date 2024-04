Deputado Wagner Camargo Neto Propõe Utilização de Madeira Apreendida para Habitações Populares em Goiás

Um novo projeto legislativo promete solucionar a questão habitacional para as famílias de baixa renda em Goiás. O deputado estadual Wagner Camargo Neto, representante do partido Solidariedade, introduziu o projeto de lei n° 4914/24. A proposta visa direcionar a madeira apreendida durante ações de fiscalização ambiental para a construção de moradias populares no estado. Essa iniciativa busca dar um destino social ao material extraído ilegalmente das florestas, permitindo que o Governo Estadual o utilize para beneficiar os menos favorecidos com novos lares.

Wagner Camargo Neto ressaltou que as operações de combate à extração ilegal de madeira são vigorosas e frequentemente resultam em grandes quantidades de madeira confiscada. Ele afirmou que o projeto visa reutilizar esses recursos de maneira responsável, oferecendo soluções habitacionais para aqueles que mais precisam, reiterando o compromisso com o direito à moradia digna.

Sobre o Deputado Wagner Camargo Neto: Nascido em 19 de abril de 1991 em Itapuranga, Goiás, Wagner Camargo Neto é um político jovem que já ocupou o cargo de vice-prefeito mais jovem do estado. Formado em Engenharia Civil pela Pontifícia Universidade Católica de Goiás (PUC-Goiás), Wagner tem um histórico de envolvimento político desde os tempos de universidade, tendo sido presidente do Centro Acadêmico de Engenharia Civil e coordenador-geral do DCE da PUC. Eleito deputado estadual pela primeira vez em 2018 pelo Patriotas, com 14.256 votos, Wagner foi reeleito em 2022 com 32.543 votos, após mudanças partidárias que incluíram passagens pelo Pros e pelo PRTB, antes de finalmente se filiar ao Solidariedade. Durante sua trajetória política, Wagner também serviu como Secretário Municipal de Infraestrutura e Cidades em Itapuranga e foi vice-presidente da Comissão de Minas e Energia na 19ª Legislatura. A política sempre esteve presente em sua vida, seguindo os passos de seu pai, Júnior Camargo, que foi prefeito de Itapuranga por dois mandatos consecutivos. Essa conexão familiar e seu compromisso com as causas sociais e ambientais estão refletidos em suas propostas legislativas.