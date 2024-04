Goiânia sob a gestão do prefeito Rogério Cruz amplia sua capacidade de atendimento médico de urgência

O crescimento constante no número de atendimentos de urgência em Goiânia desde o início da atual administração municipal é um indicador claro de avanço e eficácia. Durante o período compreendido entre 2021 e 2023, a cidade testemunhou um aumento notável nos atendimentos de urgência e emergência, totalizando impressionantes 3.029.756 intervenções médicas. Esse crescimento ascendente foi marcado por um aumento progressivo a cada ano, com mais de 817 mil atendimentos em 2021, ultrapassando um milhão em 2022 e chegando a mais de 1,1 milhão em 2023.

As unidades de urgência, distribuídas em várias regiões da cidade, implementam um protocolo rigoroso de triagem, priorizando os casos mais graves. Essa abordagem tem sido crucial para gerenciar eficientemente o aumento das demandas, abrangendo uma variedade de condições críticas, como hipertensão, quedas, febres elevadas e outras emergências médicas.

A expansão desses serviços não apenas demonstra o compromisso da administração com a saúde pública, mas também fortalece o sistema de saúde da cidade, garantindo assistência imediata e adequada a todos os cidadãos, independentemente do tempo ou local.

O prefeito Rogério Cruz e sua equipe atribuem esses resultados a uma série de iniciativas estratégicas destinadas a otimizar a agilidade e organização dos serviços de saúde. Uma dessas iniciativas envolveu a adoção de uma abordagem inovadora para superar os desafios de contratação na rede de saúde. Diante das dificuldades em preencher vagas por meio de processos seletivos tradicionais, a Prefeitura estabeleceu contratos com sete empresas para fornecer serviços médicos, uma solução criativa que já resultou na integração de novos profissionais à rede municipal.

Essa nova forma de contratação não apenas reduziu a sobrecarga nas unidades de saúde, mas também promete melhorar significativamente a qualidade do atendimento. As empresas contratadas devem cumprir padrões de qualidade rigorosos, sujeitos a avaliações trimestrais, garantindo a manutenção da excelência nos serviços prestados à comunidade. Além disso, o modelo oferece benefícios tangíveis aos médicos, incluindo salários mais competitivos e condições fiscais favoráveis, contribuindo para um ambiente de trabalho mais satisfatório e eficaz.

Em paralelo, a Prefeitura lançou o Programa Bem-Viver, uma iniciativa pioneira voltada para a saúde dos profissionais da educação. Desenvolvido em colaboração com a Faculdade Unida de Campinas (FacUnicamps), o programa visa promover o bem-estar no local de trabalho, oferecendo suporte psicológico, assistência social e monitoramento das condições laborais. Essa abordagem abrangente à saúde ocupacional reflete o compromisso da cidade com o bem-estar de todos os seus funcionários, estabelecendo um novo padrão de cuidado e prevenção no setor público.

Com essas medidas, Goiânia se destaca na prestação de serviços de saúde e bem-estar ocupacional, demonstrando um compromisso sólido com a melhoria contínua da qualidade de vida de seus cidadãos e profissionais.