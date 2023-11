Governo de Goiás e PRF firmam parceria para integração de dados no combate à sonegação fiscal

Na última quarta-feira (29/11), o Governo de Goiás, por meio da Secretaria da Economia, formalizou um Termo de Cooperação Técnica com a Polícia Rodoviária Federal (PRF) visando à integração de dados e à troca de informações. O acordo, com duração de cinco anos, tem como foco fortalecer as ações de fiscalização tributária e segurança pública.

A secretária da Economia, Selene Peres Peres Nunes, ressaltou a importância do pacto, destacando que a parceria ampliará o trabalho já existente entre as instituições. Desde abril deste ano, a Economia utiliza antenas no âmbito do sistema de fiscalização denominado Infotrânsito. Esse sistema realiza o cruzamento de imagens captadas de caminhões de carga nas rodovias com o banco de dados da Receita Estadual, identificando possíveis indícios de sonegação fiscal.

Selene Nunes demonstrou a eficiência do novo modelo ao informar que, de abril a setembro de 2023, as autuações por irregularidades fiscais no trânsito dobraram em relação ao mesmo período do ano anterior, totalizando R$ 44 milhões. O acordo com a PRF possibilitará a ampliação desse trabalho, já que a instituição também disponibilizará informações de seus equipamentos.

O superintendente da PRF em Goiás, Tiago de Almeida Queiroz, ressaltou a importância do compartilhamento de informações para fortalecer a relação entre o Governo de Goiás e a União. Ele enfatizou que a união dos pontos de monitoramento da PRF com os da Economia proporcionará uma troca mais eficaz de informações e inteligência, resultando em maior assertividade nas rodovias.

Tiago Queiroz destacou a relevância estratégica de Goiás como entreposto logístico nacional e como ponto crucial para evitar a evasão de divisas do Estado. Além disso, enfatizou que a experiência da PRF no combate a crimes nas rodovias federais será aplicada no combate à sonegação fiscal e na identificação de ilícitos fiscais. A parceria promete fortalecer os esforços conjuntos no enfrentamento desses desafios, contribuindo para a promoção da legalidade e da segurança no transporte de mercadorias.