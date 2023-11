Hotelaria para Idosos Goiânia – Impactos do uso de álcool na saúde na terceira idade

Com o envelhecimento, o corpo passa por diversas alterações fisiológicas, incluindo mudanças na capacidade de metabolização hepática e função renal, o que faz com que a tolerância ao álcool seja cada vez menor. Sendo assim, a ingestão de álcool na terceira idade é bastante perigosa e pode provocar diversos problemas.

Conheça os principais impactos do uso de álcool na saúde na terceira idade:

Quadros de depressão e ansiedade;

Aumento da irritabilidade;

Confusão mental;

Deficiências nutricionais;

Maior risco de quadros de demência e problemas neurológicos;

Alterações hepáticas e maiores chances de desenvolver cirrose e insuficiência hepática;

Piora da imunidade;

Maior risco de desenvolvimento de alguns tipos de câncer;

Aumento do risco de problemas cardiovasculares, como infarto do miocárdio, e acidentes vasculares cerebrais.

Portanto, se notar alterações nos hábitos do idoso e um aumento no consumo de bebidas alcoólicas, é fundamental conversar com o indivíduo e procurar ajuda especializada para garantir o controle do vício.

Residenza Hotelaria para Idosos

Telefone: (62) 3142-5270

Whastapp: (62) 99604-5970

Endereço: Rua 89-E, nº 70, Setor Sul, Goiânia, Go.

Serviços:

Hotelaria permanente e provisória para idosos;

Centro Dia;

Geriatria;

Nutrição;

Atendimento domiciliar.

Responsável técnico: Dr. Marco Aurélio Borges CRM 11.542 / RQE9.233