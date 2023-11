Cirurgia Plástica Goiânia – Preciso parar de tomar anticoncepcional antes de fazer minha cirurgia plástica?

Antes de qualquer cirurgia plástica, é preciso avaliar se o uso de determinados medicamentos precisará ser interrompido, entre eles, o anticoncepcional. Esse tipo de medicamento comprovadamente pode interferir no sistema circulatório, aumentando a dilatação dos vasos, a viscosidade do sangue e a coagulação. Com isso, há mais chances da formação de coágulos nas veias profundas.

O uso de anticoncepcionais pode aumentar de 3 a 6 vezes o risco de trombose, por isso, geralmente é indicado que o uso seja suspenso por pelo menos 30 dias antes da cirurgia e nas primeiras semanas após o procedimento cirúrgico.

A formação de trombos é uma possível complicação ao realizar uma cirurgia plástica e se associada ao uso do anticoncepcional esse risco é aumentado.

Considerando isso, após avaliação detalhada sobre histórico de trombose, obesidade e tabagismo, o cirurgião plástico irá decidir sobre a necessidade ou não de suspender o uso do anticoncepcional antes da cirurgia plástica.

Se pretende fazer sua cirurgia plástica procure um cirurgião plástico capacitado e experiente.

