Natal do Bem recebe a visita de idosos do Centro Sagrada Família com ambientes acessíveis

Na última terça-feira (28/11), os residentes do Centro de Idosos Sagrada Família, uma unidade mantida pelo Governo do Estado através da Organização das Voluntárias de Goiás (OVG), foram brindados com uma visita ao Natal do Bem, sediado no Centro Cultural Oscar Niemeyer (CCON), em Goiânia. Esta experiência não apenas proporcionou momentos de alegria e encanto, mas também contribuiu significativamente para a socialização e elevação da autoestima dos acolhidos.

A iniciativa de participar do evento partiu dos próprios idosos, que expressaram o desejo de testemunhar pessoalmente a grandiosa decoração natalina, considerada a maior da história de Goiás. Liderando a comitiva, dona Venceslina Pereira de Moura, de 84 anos, compartilhou sua empolgação ao descobrir a magnitude do evento, composto por mais de dois milhões de pontos de luz e uma árvore imponente de 40 metros de altura.

O diferencial do Natal do Bem reside na acessibilidade oferecida a todos os públicos. Os idosos puderam explorar os diversos ambientes, incluindo as encantadoras casinhas da Vila do Papai Noel, sem encontrar obstáculos para suas cadeiras de rodas e andadores. A presidente de honra da OVG, Gracinha Caiado, destacou o compromisso de tornar o evento inclusivo desde o seu planejamento. “Fazer um evento natalino que possa ser vivido por todos é o nosso objetivo desde o início da organização dessa festa linda”, enfatizou.

Durante o passeio, a equipe multiprofissional que assiste os idosos diariamente, composta por cuidadores, enfermeiros, psicólogos e fisioterapeutas, organizou e acompanhou todas as atividades. A OVG, que atende mensalmente uma média de 1,6 mil idosos em diferentes centros, oferece uma variedade de serviços, desde hidroginástica até inclusão digital, promovendo o bem-estar e a inclusão social.

A acessibilidade também foi uma prioridade ao longo do Natal do Bem, com 400 apresentações distribuídas pelos mais de 30 mil metros quadrados do complexo natalino. Ramps de acesso e elementos visuais, auditivos e táteis foram incorporados em todos os espaços, garantindo que as atrações fossem apreciadas por todos os visitantes. Além disso, nas apresentações no Palácio da Música, intérpretes de Libras estavam presentes.

O Natal do Bem, integrante das ações do Goiás Social, acontece de terça a sexta-feira, das 18h às 23h, e aos sábados, domingos e feriados, das 16h às 23h. A cada dia de festa, o Papai Noel e os personagens natalinos animam o espaço, tornando esta celebração uma experiência verdadeiramente inesquecível para todas as idades.