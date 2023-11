Governo de Goiás distribui escrituras e cartões do Aluguel Social e vistoria obras da Saneago em Jataí

Durante sua visita ao município, o governador em exercício, Daniel Vilela, agindo em nome do governador Ronaldo Caiado, realizou a entrega de 112 escrituras e 188 cartões do programa Aluguel Social para famílias de baixa renda em Jataí, na última segunda-feira (13/11). Essa iniciativa, conduzida pela Agência Goiana de Habitação (Agehab) e pela Secretaria de Estado da Infraestrutura (Seinfra), visa proporcionar estabilidade habitacional às famílias beneficiadas. Além disso, o governador em exercício inspecionou as obras em andamento para expandir o sistema de abastecimento de água da Saneago no município.

Durante a cerimônia de entrega dos benefícios, Daniel Vilela, que é natural de Jataí, enfatizou a singularidade do sistema de proteção social em Goiás, elogiando as iniciativas que não apenas amparam os mais vulneráveis, mas também auxiliam na realização de sonhos, como a obtenção das escrituras de moradia por parte das famílias contempladas.

O presidente da Agehab, Alexandre Baldy, ressaltou a relevância do programa Aluguel Social, concebido pelo governador Ronaldo Caiado, como um meio de garantir moradia aos goianos de baixa renda, permitindo-lhes concentrar esforços na busca por melhores oportunidades de emprego ou em atividades de qualificação profissional.

Atualmente, o programa beneficia 36 mil famílias em todo o estado, proporcionando um auxílio financeiro de R$ 350 mensais ao longo de 18 meses. Entre os beneficiários, a diarista Taís Benevides da Silva, de 27 anos, expressou sua alegria com a iniciativa, destacando a contribuição positiva para o orçamento doméstico.

Além da entrega de benefícios sociais, o governador em exercício e o presidente da Saneago, Ricardo Soavinski, realizaram uma vistoria técnica nas obras de ampliação do sistema de abastecimento de água de Jataí. Com um investimento de R$ 13 milhões do Governo de Goiás, por meio da Saneago, o projeto, que está 80% concluído, tem previsão de ser entregue à população local no primeiro semestre de 2024. O novo sistema, que captará água do Rio Claro, está destinado a acelerar o desenvolvimento da cidade, atendendo aos novos bairros de Jataí, conforme afirmou o prefeito Humberto Machado.