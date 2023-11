Ortopedia Goiânia – Fraturas por estresse no pé: mais do que apenas excesso de treinos intensos!

As fraturas por estresse são fissuras ósseas na região do pé, que geralmente ocorrem devido a um impacto elevado com esforço repetitivo maior do que a capacidade de absorção. Elas causam desconforto, dor e queimação no local onde o osso é afetado.

Apesar dos treinos intensos e excesso de atividades físicas serem geralmente considerados os culpados por esse tipo de fratura, também existem elementos metabólicos como osteoporose e nutricionais que podem estar envolvidos nesse problema. Por exemplo, mulheres na menopausa estão mais suscetíveis a essas fraturas devido às mudanças hormonais.

Quanto ao tratamento das fraturas, é necessário avaliar o local acometido para determinar qual é a melhor abordagem. A depender da gravidade, pode ser necessário interromper as atividades físicas, realizar fisioterapia, anti-inflamatórios e até mesmo, passar por um procedimento cirúrgico, em casos mais graves.

Agende sua consulta com um ortopedista especialista em pé.

Clínica Ortotrauma Samaritano – Ortopedia e Traumatologia

Telefone:

(62) 3291-3755

WhatsApp:

(62) 99533-7564

Endereço:

Rua 237, N° 51, Setor Coimbra, Goiânia, Goiás.

Atendimento:

Particular

Convênios