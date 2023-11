Goiás e Universidade chinesa firmam parceria em pesquisas sobre clima e energia sustentável

Follow on X

Na última segunda-feira (13/11), o Governador Ronaldo Caiado, acompanhado pelos secretários Adriano da Rocha Lima (Geral de Governo) e Pedro Sales (Infraestrutura), formalizou uma significativa parceria entre o Governo de Goiás e a renomada Universidade Tsinghua, localizada em Pequim, capital da China. A assinatura do memorando de entendimento visa promover a cooperação em pesquisas nas áreas de mudanças climáticas e tecnologias inovadoras em energia.

A Universidade Tsinghua, classificada como a 12ª melhor do mundo pelo ranking Times Higher Education e considerada a principal instituição de ensino na China, compromete-se a conduzir estudos de forma integrada com a Universidade Estadual de Goiás (UEG). Durante a cerimônia de assinatura, realizada no Departamento de Engenharia Química da universidade chinesa, o governador Caiado expressou sua admiração pela dedicação e excelência na pesquisa, enfatizando o potencial para uma parceria duradoura.

O professor e pesquisador chinês Dehua Liu, renomado na área de Biomedicina em todo o mundo, destacou o sucesso das negociações e expressou o desejo de que essa colaboração vá além dos limites da UEG, estendendo-se a outras áreas. Após ser convidado para visitar o estado de Goiás, Liu ressaltou a importância de colocar em prática essa parceria promissora.

O reitor da UEG, professor Antonio Cruvinel, participou da solenidade por meio de videoconferência, enfatizando que a parceria irá gerar frutos significativos, promovendo a difusão de inovação e conhecimento em Goiás. Fundada em 1911, a Universidade Tsinghua, reconhecida por sua tradição e modernidade, tem como objetivo formar cidadãos globais capazes de enfrentar os desafios do mundo contemporâneo e liderar no futuro, conforme destaca seu site institucional.