Governo de Goiás abre novas inscrições para Casas Sem Custo em quatro municípios

O Governo de Goiás, por meio da Agência Goiana de Habitação (Agehab) e da Secretaria de Estado da Infraestrutura (Seinfra), está aceitando inscrições para a obtenção de casas sem custo nos municípios de Britânia, Jandaia, Jussara e Palestina de Goiás. Ao todo, serão disponibilizadas 192 moradias. As inscrições podem ser realizadas até 28 de novembro no site www.goias.gov.br/agehab.

Neste processo seletivo, serão destinadas 50 unidades habitacionais em Britânia, 50 em Jandaia, 50 em Jussara e 42 em Palestina de Goiás. Indivíduos com dificuldade de acesso à internet ou dúvidas podem procurar os pontos de apoio oferecidos pelas prefeituras em colaboração com a Agehab. Podem participar do processo de seleção famílias com renda de até um salário mínimo, que nunca foram beneficiadas por programas habitacionais, inscritas no CadÚnico e que residam, no mínimo, há cinco anos em Jandaia e três anos em Britânia, Jussara ou Palestina de Goiás.

Alexandre Baldy, presidente da Agehab, destaca a parceria entre o governo estadual e as prefeituras municipais como um dos pilares de sucesso do programa conhecido como “Casas a Custo Zero”. Ele ressalta que há um esforço conjunto para transformar a vida das pessoas e destaca o programa como um exemplo nacional por atender o interior de forma gratuita, proporcionando um alto padrão de qualidade.

Pedro Sales, secretário estadual da Infraestrutura, revela que a meta estabelecida pelo governador Ronaldo Caiado é alcançar 10 mil casas sem custo até o final da gestão. Ele afirma que as equipes da Agehab e da Seinfra estão empenhadas em atingir esse número, tendo já entregue 645 unidades, com canteiros de obras em progresso em todo o estado.

O programa já beneficiou 17 municípios, proporcionando moradias para pessoas como Atevânia Calista, dona de casa de 33 anos e mãe de seis filhos. Ela recebeu uma das casas sem custo em Bom Jesus de Goiás no final de outubro, entregue pelo governador Ronaldo Caiado. Atevânia expressou sua felicidade, afirmando: “Não sei o que dizer. Não tenho como agradecer. Vou começar uma outra vida”.