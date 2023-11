Governo de Goiás busca R$1 bilhão em parceria com Finep para impulsionar projetos de Inteligência Artificial

Na busca por recursos federais para potencializar projetos de Inteligência Artificial, o Governo de Goiás se direciona à Finep, a Financiadora de Estudos e Projetos vinculada ao Ministério da Ciência, Tecnologia e Inovações. O governador em exercício, Daniel Vilela, articulou uma reunião em Brasília nesta terça-feira (07/11) com o presidente da Finep, Celso Pansera, delineando a possibilidade de obter cerca de R$1 bilhão para impulsionar o desenvolvimento de ferramentas baseadas nessa tecnologia.

Daniel Vilela destacou a intenção de ampliar o campo de atuação do estado, consolidando a posição de liderança de Goiás no cenário nacional. “Nosso estado é referência em tecnologia. Nós queremos estender nossa área de atuação, consolidar e ampliar a liderança de Goiás no cenário nacional”, detalhou Vilela, enfatizando a importância da parceria com a Finep para o avanço da pesquisa e inovação.

Um dos principais focos para a aplicação desses recursos é o Centro de Excelência em Inteligência Artificial (CEIA) da Universidade Federal de Goiás (UFG), uma iniciativa conjunta entre o governo estadual, empresas e a universidade. “Vamos formatar bons projetos, com ações estratégicas e de impacto para o desenvolvimento de Goiás”, afirmou o governador em exercício.

O presidente da Finep expressou confiança no potencial de Goiás para se tornar um grande centro de referência em Inteligência Artificial, não só para o Brasil, mas para toda a América Latina. Celso Pansera foi convidado a participar da AI Summit GO, uma conferência internacional focada na aplicação da Inteligência Artificial, agendada para o primeiro semestre de 2024, lançada pelo governo estadual.

Edward Madureira, ex-reitor da UFG e assessor da presidência da Finep, enfatizou que o Fundo Nacional de Desenvolvimento Científico e Tecnológico (FNDTC) pode simplificar a liberação dos recursos, trazendo perspectivas promissoras para atender às demandas do Governo de Goiás. O secretário de Estado de Ciência, Tecnologia e Inovação (Secti), José Frederico Lyra Netto, salientou o objetivo de popularizar a Inteligência Artificial em Goiás, enfatizando a importância de preparar as gerações futuras para essa tecnologia.

Além dos avanços na busca por recursos para a Inteligência Artificial, o governador em exercício também visitou o Ministério de Portos e Aeroportos em Brasília, discutindo as demandas do Estado relacionadas ao Aeroporto de Cargas de Anápolis e à construção do Aeroporto Regional de Jataí com o ministro Sílvio Costa Filho. Esses esforços visam aprimorar a infraestrutura aeroportuária do estado.