Goiás firma parceria estratégica com a Huawei visando avanços tecnológicos no setor público

O Governo de Goiás concretizou uma parceria estratégica com a gigante tecnológica chinesa Huawei para impulsionar o desenvolvimento de soluções tecnológicas voltadas aos serviços públicos do estado. O memorando de entendimento foi formalizado nesta terça-feira (08/11), durante uma cerimônia em Shenzen, na China, onde o governador Ronaldo Caiado e o presidente da Huawei, Sun Baocheng, estiveram presentes, acompanhados por autoridades e empresários.

A Huawei, uma multinacional com mais de 25 mil especialistas em tecnologia da informação e telecomunicações, disponibilizou sua equipe técnica para colaborar com Goiás. O objetivo principal é a criação de ferramentas personalizadas para atender às necessidades específicas do estado, abrangendo diversas áreas como saúde, segurança pública e educação. “A equipe técnica da Huawei será fundamental no desenvolvimento de novos projetos, visando posicionar Goiás como um polo de referência em tecnologia”, enfatizou o secretário-geral do Governo, Adriano da Rocha Lima.

Essas ferramentas serão concebidas no Centro de Pesquisa e Desenvolvimento da Huawei, local que a comitiva goiana visitou pela manhã. Impressionado com a magnitude do espaço, Caiado demonstrou grande otimismo em relação à assinatura de futuros contratos, os quais, segundo ele, “devem trazer inúmeros benefícios para Goiás”. Entre os serviços potenciais, está a possibilidade de expandir a rede de internet nas escolas estaduais por meio da mais recente tecnologia de conexão sem fio, conhecida como wi-fi 6.

A Huawei, reconhecida mundialmente em telecomunicações, celulares, smartwatches e outros dispositivos eletrônicos, tem sua sede na província de Guangdong, na China, e atua no Brasil há 25 anos. Em 2020, iniciou seu primeiro projeto de implementação da rede de internet móvel 5G em Rio Verde, no sudoeste goiano, direcionado especialmente para o setor do agronegócio.

Além do governador, participam da missão oficial de Goiás na China a primeira-dama e coordenadora do Goiás Social, Gracinha Caiado; os secretários de Indústria e Comércio, Joel Sant’Ana Braga Filho, e de Infraestrutura, Pedro Sales. Também marcaram presença o presidente da Assembleia Legislativa, Bruno Peixoto, e os deputados estaduais Jamil Calife, Lucas do Vale e Vivian Naves. A comitiva conta ainda com a presença dos prefeitos de Anápolis, Roberto Naves; de Porangatu, Vanuza Valadares; e de Rio Verde, Paulo do Vale. Na quinta-feira, o grupo seguirá para uma visita à montadora de carros elétricos BYD, também em Shenzhen.