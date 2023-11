Governador Caiado esteve no velório de Batista Custódio

O adeus ao renomado jornalista Bastista Custódio, ocorrido em Goiânia neste sábado (25/11), contou com a presença do governador Ronaldo Caiado, que prestou homenagens calorosas à figura marcante na comunicação e na história do estado.

Caiado destacou a mente inquieta e multifacetada de Custódio, descrevendo-o como alguém que nunca se contentava com uma única versão dos acontecimentos. O governador reconheceu a importância do jornalista, citando um artigo de Ulisses Aesse que comparava a partida de Custódio ao jornalismo alcançando o céu. Para Caiado, a influência do jornalista ultrapassava os limites da profissão, moldando opiniões, especialmente no âmbito político.

O legado de Custódio na imprensa foi relembrado por Caiado, evidenciando seu papel como referência na análise pré-eleitoral e sua contribuição para importantes coberturas históricas, como os movimentos das Diretas Já e o incidente do Césio 137. Além disso, foi ressaltada a fundação dos jornais Cinco de Março e Diário da Manhã, este último alcançando prestígio nacional e conquistando prêmios renomados, além de se tornar uma influência formativa para diversas gerações de jornalistas em Goiás.

O velório contou com a presença de autoridades e colegas de profissão, marcando uma despedida digna a um ícone do jornalismo goiano. Em reconhecimento à sua contribuição, o governador decretou luto oficial por três dias no estado, em memória de Bastista Custódio, que faleceu aos 88 anos devido a complicações decorrentes de uma pneumonia, após sua batalha contra um câncer de pulmão.