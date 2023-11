Projeto ‘Tear: Memória coletiva’ oferece oficinas de tecelagem para idosos em Anápolis com apoio do Governo de Goiás

A comunidade de idosos assistidos pelo Centro de Convivência de Idosos (CCI), apoiado pela Prefeitura de Anápolis e pelo Fundo de Arte e Cultura do Governo de Goiás, participa da primeira edição do projeto “Tear: Memória Coletiva”. Esta iniciativa, liderada pela artesã e educadora Neire Rodrigues, oferece aulas gratuitas de tecelagem em teares manuais.

Com início em 6 de novembro e duração até 5 de dezembro, as oficinas ocorrem duas vezes por semana durante as tardes das segundas-feiras. Os participantes têm acesso gratuito aos materiais necessários, e as inscrições ainda estão abertas no próprio Centro de Convivência de Idosos.

Ao término das aulas, em 6 de dezembro, está programada uma festa de encerramento para celebrar as conquistas individuais e coletivas alcançadas ao longo do projeto. Neire Rodrigues enfatiza que o “Tear: Memória Coletiva” vai além do ensino da tecelagem, atuando como um catalisador para fortalecer os laços da comunidade, enriquecendo suas memórias e tradições.

Este projeto não apenas ensina técnicas de tecelagem, mas também oferece momentos de lazer, entretenimento e bem-estar aos participantes. O objetivo principal é preservar tradições artesanais, valorizando a memória coletiva e apresentando uma nova perspectiva de atividade geradora de renda.

Entre os participantes, destaca-se Juraci Kolt Balbino, de 84 anos, uma figura inspiradora de determinação e vitalidade. Além de suas responsabilidades domésticas, Juraci se mantém ativa com aulas de hidroginástica e artesanato no Centro de Convivência dos Idosos.

Ao descobrir as oficinas de tecelagem, Juraci não hesitou em se inscrever. Surpreendeu a todos na primeira aula ao concluir um belo tapete, um presente especial para sua filha. Essa história destaca não só a habilidade dos participantes, mas também a capacidade transformadora desse projeto na vida de cada um.