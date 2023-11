Tributo de Caiado ao Vila Nova: Compromisso e incentivo no Aeroporto de Goiânia

O governador Ronaldo Caiado, trajando a camisa do Vila Nova, recebeu calorosamente os jogadores do time no Aeroporto Internacional Santa Genoveva, em Goiânia, neste domingo (26/11). Este gesto reafirmou seu compromisso em buscar mais patrocínios para as equipes goianas.

Após a volta da delegação à capital, um dia após a derrota para o ABC no Rio Grande do Norte, encerrando a Série B com uma derrota por 3 a 2, Caiado compartilhou palavras de incentivo: “A dificuldade é feita para ser superada. Eu também já passei por derrotas dolorosas. O Vila Nova passou por isso. Mas não pode faltar coragem agora.”

A esperança de ascender à Série A foi interrompida com a derrota para o lanterna do campeonato. O presidente do Vila Nova, Hugo Jorge Bravo, reconheceu a falta de aproveitamento da oportunidade e destacou a presença significativa do governador no momento delicado.

Durante o encontro, Caiado reiterou o apoio de sua gestão ao futebol goiano, planejando uma campanha para sensibilizar empresas a apoiarem os atletas locais. Ele mencionou o recente contrato de patrocínio entre o Vila Nova e o Grupo José Alves, enfatizando a importância do incentivo ao esporte.

O Governo de Goiás já mantém parcerias com os clubes por meio da Nota Fiscal Goiana, premiando-os por sorteio. Há a intenção de que a TV Brasil Central transmita, pelo segundo ano consecutivo em 2024, o Campeonato Goiano, após aumentar a visibilidade da competição e atrair mais patrocinadores na edição anterior.