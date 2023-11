Governador Caiado e Primeira-Dama Gracinha iniciam distribuição de 525 mil brinquedos no ‘Natal do Bem’ pelos municípios goianos

O Natal do Bem 2023 ganhou vida nesta sexta-feira, 17 de novembro, com o governador Ronaldo Caiado e a coordenadora do Goiás Social, Gracinha Caiado, liderando as primeiras entregas de 525 mil brinquedos. O galpão do setor Ipiranga, em Goiânia, foi palco do início dessa iniciativa que visa proporcionar um Natal especial a crianças em situação de vulnerabilidade social.

Com um investimento de R$ 15 milhões, a distribuição abrangerá os 246 municípios, garantindo que crianças de famílias inscritas no CadÚnico do governo federal recebam presentes durante as festividades. Gracinha Caiado expressou sua alegria, destacando: “Estamos muito felizes em poder fazer este Natal. Preparamos o que há de melhor para as crianças em situação de vulnerabilidade, com muito amor e carinho”.

Ronaldo Caiado ressaltou a importância dessa ação como um instrumento de inclusão social, evitando que crianças se sintam excluídas durante as celebrações natalinas. “A importância desta ação é evitar que as crianças se sintam discriminadas, ao verem famílias de maior poder aquisitivo comemorando o Natal com presentes. Por isso, ninguém será excluído”, explicou o governador.

A lista inicial de municípios contemplados inclui Goianira, Campos Verdes, Anápolis, Trindade, Pires do Rio e Jaraguá, com cada prefeito encarregado de organizar eventos festivos para a distribuição dos brinquedos. O calendário de repasses estende-se até 13 de dezembro, culminando em uma grande festa natalina no Ginásio Goiânia Arena, em Goiânia, no dia 10. O evento contará com a presença do cantor Leo Chaves, brinquedos, lanches e sorteio de bicicletas para as crianças, além de linhas de ônibus especiais para facilitar o transporte do público.

A diversidade é uma ênfase neste ano, com as crianças podendo escolher entre bolas de futebol e vôlei, bonecas, jogo de panelinhas e carrinhos. Uma novidade é a inclusão de bonecas pretas, reflexo do compromisso da gestão estadual com a representatividade e valorização da diversidade na infância.

O evento não se limita à distribuição de presentes. O Natal do Bem continua no Centro Cultural Oscar Niemeyer até 6 de janeiro, oferecendo mais de 400 apresentações culturais gratuitas. Considerada a segunda maior celebração natalina do país e a maior do Centro-Oeste, a festa promete envolver a comunidade em um ambiente festivo e acolhedor.