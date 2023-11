BNDES alcança novos recordes com alta expressiva nos desembolsos e lucro no 3º trimestre

O Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social (BNDES) comemora um avanço notável nos números do terceiro trimestre de 2023. Os desembolsos atingiram um impressionante montante de R$ 34,8 bilhões, marcando um crescimento de 18,4% em relação ao mesmo período do ano anterior. Esse aumento estende-se por todas as etapas operacionais do banco no período de janeiro a setembro: consultas subiram para R$ 199,2 bilhões (um salto de 94%), as contratações atingiram R$ 94,2 bilhões (um aumento de 43%) e os desembolsos totalizaram R$ 75,4 bilhões (crescimento de 20%).

Setores-chave da economia, como agropecuária, infraestrutura, indústria, comércio e serviços, também testemunharam um incremento significativo. O aporte às exportações, atingindo R$ 7,2 bilhões, registrou um crescimento vertiginoso de 243% em relação ao ano anterior. Destaque ainda para o papel preponderante das cooperativas, respondendo por 28% dos desembolsos indiretos do banco, um feito inédito.

A confiança nos fundamentos da economia brasileira é corroborada pelo presidente do BNDES, Aloizio Mercadante, ao ressaltar que o aumento das consultas sinaliza investimentos futuros.

Além disso, o banco fortaleceu seu apoio às micro, pequenas e médias empresas, viabilizando mais de R$ 65 bilhões em financiamentos até outubro, por meio de créditos aos clientes e financiamentos apoiados pelos fundos garantidores FGI e FGI-PEAC.

Em termos de desempenho financeiro, o lucro líquido do terceiro trimestre de 2023 alcançou R$ 2,9 bilhões, representando um aumento de 21% em relação ao mesmo período do ano anterior. No acumulado dos nove primeiros meses do ano, o lucro líquido recorrente atingiu R$ 6,6 bilhões, enquanto o lucro líquido totalizou R$ 14,4 bilhões.

O balanço do banco destaca que esse lucro foi influenciado por receitas de R$ 7 bilhões de dividendos e Juros sobre Capital Próprio (JCP), da Petrobras, e reversão de provisões de crédito.

O Sistema BNDES viu um aumento nos ativos totais, atingindo R$ 719,3 bilhões em 30 de setembro de 2023, um crescimento de 5,2% em relação a dezembro de 2022. A carteira de crédito expandida, que inclui financiamentos e outros ativos de crédito, cresceu para R$ 495,2 bilhões, representando 68,9% dos ativos totais.

Outro destaque é a inadimplência, mantendo-se em 0,01% em 30 de setembro de 2023, um índice significativamente inferior à média do Sistema Financeiro Nacional.

O Fundo de Amparo ao Trabalhador (FAT) se destaca como a principal fonte de recursos do BNDES, respondendo por 57% dos recursos, enquanto o Tesouro Nacional por 6,6%. O saldo atual do FAT é de R$ 391,5 bilhões, e o valor devido pelo BNDES ao Tesouro atingiu R$ 45,1 bilhões em 30 de setembro de 2023, com uma redução de 0,9%.

Os dados demonstram a sólida posição do BNDES no mercado e seu papel crucial no impulsionamento da economia, revelando uma gestão estratégica e resultados expressivos em seus indicadores financeiros e operacionais.