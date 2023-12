Goiás brilha nas Paralimpíadas Escolares com 71 medalhas e conquista inédita no vôlei sentado

A delegação goiana teve uma destacada participação nas Paralimpíadas Escolares ocorridas na última semana em São Paulo. Com a maior equipe de sua história, contando com 131 integrantes, dos quais 78 eram atletas, o time de Goiás brilhou ao conquistar 71 medalhas em sete modalidades distintas. Ao encerrar sua participação, Goiás assegurou a sexta posição no ranking geral de pontuação.

A conquista não seria possível sem o apoio fundamental do Governo de Goiás, por intermédio da Secretaria de Estado de Esporte e Lazer, que proporcionou transporte para a viagem, além de coordenar e fornecer materiais esportivos essenciais para a competição.

O Secretário de Esporte e Lazer, Edson Sales, enfatizou a trajetória positiva do estado nas Paralimpíadas Escolares desde 2019, destacando os números expressivos como reflexo do compromisso contínuo do Governo de Goiás. Ele ressaltou que esses resultados não apenas fortalecem o paradesporto local, mas também contribuem para o desenvolvimento do esporte de alto rendimento e para a qualidade de vida e valorização das crianças e adolescentes com deficiência.

Um dos momentos de destaque para Goiás foi a conquista inédita da medalha de prata no vôlei sentado. Após uma fase inicial invicta, a equipe goiana enfrentou São Paulo na decisão, ficando em segundo lugar. A medalha de prata foi particularmente significativa para Marciel Rodrigues, de 17 anos, que, inicialmente na natação, descobriu no vôlei sentado uma nova paixão. Ele expressou sua empolgação pela conquista e ressaltou a importância desse feito para o esporte goiano.

Além do vôlei sentado, Goiás também se destacou no futebol de cegos, conquistando a medalha de bronze. A delegação goiana ainda brilhou nas competições de natação, atletismo, tênis de mesa, judô e bocha. Esses resultados refletem não apenas a excelência esportiva, mas também o espírito de superação e dedicação dos atletas paralímpicos de Goiás.