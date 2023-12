Caiado destaca a importância da transparência em encontro com a imprensa goianiense

Em uma manhã significativa no Palácio das Esmeraldas, o governador Ronaldo Caiado enfatizou a importância da gestão transparente ao receber profissionais da imprensa de Goiânia nesta terça-feira (05/12). Com cerca de 170 participantes, incluindo executivos, gestores, jornalistas e radialistas de veículos da capital, o evento teve como destaque o compromisso do governador com a abertura de dados para a população.

Caiado expressou sua convicção de que “os governantes devem abrir seus dados para a população”, ressaltando a necessidade da cobertura jornalística para acompanhar as ações do governo. Ele reiterou que a transparência é fundamental para alcançar resultados positivos em resposta às expectativas da população. O governador compartilhou sua visão de governar com seriedade, competência e respeito ao dinheiro público, assegurando que tais práticas resultam em melhorias tangíveis.

O vice-governador Daniel Vilela elogiou o ambiente positivo para o trabalho jornalístico em Goiás, destacando a abertura para questionamentos e a transparência na resposta. Ele enfatizou a importância de manter uma relação harmoniosa entre a classe política e a imprensa, um legado deixado por Ronaldo Caiado.

O secretário de Comunicação, Gean Carvalho, sublinhou o respeito como a principal característica da relação entre o Governo de Goiás e a imprensa. Ele enfatizou o compromisso contínuo do governo em construir uma relação de harmonia para fornecer informações isentas e de qualidade aos cidadãos em 2024.

Profissionais da imprensa presente no evento elogiaram a postura do governo. O diretor executivo da Record TV Goiás, Cícero Rocha, expressou admiração e compromisso, ressaltando que nunca havia visto um governo respeitar tanto a imprensa. Brenda Freitas, diretora de Jornalismo da TV Anhanguera, elogiou a eficiência e gentileza da Secretaria de Comunicação (Secom). O diretor comercial da TV Serra Dourada, Fernando Teixeira, enfatizou o papel dos veículos de comunicação em informar sobre diversos temas.

O proprietário da Rádio Interativa e presidente da Associação Goiana de Rádios Comerciais (Agora), José Luiz Martins de Araújo, destacou a importância de levar informação e entretenimento às pessoas. Ele também elogiou a conduta responsável do governador durante a pandemia de Covid-19, enfatizando a prioridade dada à vida e à saúde da população goiana.