Hotelaria para Idosos Goiânia – Idosos devem comer proteínas!

À medida que envelhecemos, a massa muscular diminui consideravelmente. Estudos apontam que entre os 75 e 80 anos, somente cerca de 25% do corpo de uma pessoa é feito de músculos, o que causa fraqueza, tremores e sensação de cansaço. Considerando isso, o consumo de proteínas se torna ainda mais importante na terceira idade, visto que ela contribui com a manutenção dos músculos e, também, tem diversas outras funções, como reparação de células e tecidos do corpo.

Nesse sentido, a proteína é necessária para:

Tratar doenças e feridas;

Manter os níveis de fluidos em equilíbrio;

Garantir a saúde da visão;

Assegurar a recuperação após cirurgias;

Equilibrar hormônios e enzimas digestivas.

Para garantir um consumo adequado de proteínas, inclua na dieta carnes, peixes, ovos e laticínios, pois esses alimentos são fontes de proteínas. Além disso, sempre mantenha os exames em dia e faça um acompanhamento com um nutricionista para assegurar que as necessidades nutricionais estão sendo supridas.

Como está o seu consumo de proteína?

Residenza Hotelaria para Idosos

Telefone: (62) 3142-5270

Whastapp: (62) 99604-5970

Endereço: Rua 89-E, nº 70, Setor Sul, Goiânia, Go.

Serviços:

Hotelaria permanente e provisória para idosos;

Centro Dia;

Geriatria;

Nutrição;

Atendimento domiciliar.

Responsável técnico: Dr. Marco Aurélio Borges CRM 11.542 / RQE9.233